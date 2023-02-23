調查：如何看俄烏戰爭 各國差別大

智庫機構歐洲對外關系協會（ECFR）最新發布的一份研究分析顯示，有關烏克蘭戰爭，西方國家公眾對一些關鍵問題的主流看法與世界其他國家有著顯著區別。

例如對戰爭結局的預期，38%的歐盟國家受訪者認為，烏克蘭應該收復所有被侵佔領土，盡管這意味著戰爭會持續更長時間、傷亡更多；在英國和美國，持同一看法的民眾比例分別為44%和34%。在英美受訪者中，略高於二成的人希望盡快結束戰爭，盡管這會讓烏克蘭損失領土。在歐盟國家，這一比例為30%。

然而在中國，42%的受訪者認為戰爭越早結束越好，烏克蘭可以付出領土代價，在印度和土耳其這一比例更高達54%和48%。只有23%的中國受訪者認為，烏克蘭應該收復所有失地，在印度和土耳其，這一比例分別是30%和27%。

俄羅斯仍然是「伙伴」

問卷結果還顯示，普亭發動的侵略戰爭以及俄羅斯在戰場上的失利，似乎並沒有造成非西方國家公眾對該國產生負面看法。

在對俄羅斯立場的問題上，35%的中國人認為俄羅斯是與本國利益和價值觀相近的盟友，44%的人認為俄羅斯是一個必須與之進行合作的戰略伙伴。在印度受訪者中，相關比例分別為51%和29%。

而在歐美，將俄羅斯視為盟友的人比例不到5%，明顯超過半數的受訪者認為俄羅斯是與本國處於沖突中的敵對方。同時，在中國、印度和美國都有約15%的受訪者認為俄羅斯是一個需要與之競爭的對手。

面對「從沖突現狀看，你認為俄羅斯比你此前設想更強還是更弱？」的問題，77%的中國受訪者選擇更強或依舊相當強，在印度和土耳其，選擇這兩項的比例分別為77%和73%。而在英、美，均有超過半數受訪者認為俄羅斯原本就弱或更弱，歐洲國家這一比例為46%。

世界秩序走向何方？

報告作者認為，這表明，烏克蘭戰爭進行到一周年之際，「美國和它的歐洲盟友重新找回了堅定團結，但他們的看法與世界其他地方之間的鴻溝越來越大」。

被問到你認為美國為什麼支持烏克蘭？有45%的中國受訪者認為美國是為了"維護西方的主導地位，20%的人認為美國是要保衛自己的安全，在土耳其，相關比例分別是30%和35%。

至於歐洲為什麼支持烏克蘭，40%的中國受訪者認為是為了維護西方的主導地位，24%的人認為歐洲是要保衛自身的安全，在土耳其，相關比例分別是27%和40%。在歐洲國家，則有45%的人認為援助烏克蘭就是保衛自己。

納入問卷的歐盟國家包括德國、法國、意大利、丹麥、西班牙、葡萄牙、波蘭、愛沙尼亞、羅馬尼亞。該項調由有歐洲對外關系協會（ECFR）與牛津大學合作，共在15個國家對2萬名受訪者進行問卷。

調查得出的另一個結論是，無論在西方還是非西方國家，多數公眾都認為，美國主導的自由主義秩序正走向衰敗。

在美國和歐洲，很多人認為世界會重返兩極格局，這次是美國和中國的競爭和對峙下。而在西方以外的國家，例如中國、印度、俄羅斯，人們認為未來的世界秩序是多極的，西方可能仍將是最強的一極，但不再保持主導的霸權，而只是多極中的一個。

（ecfr.eu,南德意志報）

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