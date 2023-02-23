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中國疑打算軍援俄國 媒體：白宮擬公布情資

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據《華爾街日報》報導，拜登政府正在考慮要否公布有關中國正在計畫軍援俄羅斯的情報。圖為美國總統拜登。路透社
據《華爾街日報》報導，拜登政府正在考慮要否公布有關中國正在計畫軍援俄羅斯的情報。圖為美國總統拜登。路透社

俄烏戰爭開打以來，北京一直謹慎地將其對俄國的支持侷限於財政援助和石油採購，但部分美國和歐洲官員宣稱，根據最新的情報評估，雖然北京似乎尚未做出最終決定，但其立場可能會改變。據《華爾街日報》報導，拜登政府正在考慮要否公布有關中國正在計畫軍援俄羅斯的情報。

「在此之前…中國可能向俄羅斯提供哪些實際幫助，都存在一定程度的模糊性」，一位西方官員告訴《華爾街日報》，現在美國及其盟友掌握了「更加明確」的情報。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）週三（2月22日）表示，華盛頓正在「密切關注，以確認中國是否在向俄羅斯提供致命援助」。

同日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在接受美聯社採訪時批評，中國若向俄羅斯提供援助，等同於「公然支持俄國違反國際法」；中國作為聯合國安理會成員，不應以任何方式支持俄國違反聯合國憲章或國際法。斯托爾滕貝格強烈敦促北京，應停止支持俄羅斯的非法戰爭。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此表示，中國以任何形式參與克裡姆林宮的戰爭，都將是「嚴重的問題」。

汪文斌：美國、北約才是澆油點火的一方

此前，西方世界就曾在北約的協調下，向中國發出了一系列閉門呼籲；布林肯、英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）等一眾西方官員，甚至在慕尼黑安全會議期間，對中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅發出正式警告。會後，布林肯更在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時說，中國在認真考慮向俄羅斯供應武器。

俄羅斯總統普亭於22日會見王毅，更加深了西方對於中國援俄的擔憂。

對此，中國外交部發言人汪文斌22日表示，「在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊」，且積極勸和促談。他批評，美國等北約國家作為對烏克蘭輸送武器的最大源頭，卻無端抹黑中方軍援俄國，認為西方世界才是「煽動對立、拱火澆油」的一方。

俄烏戰爭將屆一週年，聯合國安理會將於24日舉行相關紀念會議。一年前，布林肯也曾在安理會中發表談話，分享了指向俄國侵烏的情報。

據報導，中美雙方的高級官員目前無意在這場國際會議後，進行後續會談。

（綜合報導）

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