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王毅牽手俄羅斯 俄烏戰中國不再中立

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國雖號稱在俄烏戰爭中維持中立，但實際上已經站隊俄羅斯。（Photo by Kremlin.ru from Wikimedia Commons）
中國雖號稱在俄烏戰爭中維持中立，但實際上已經站隊俄羅斯。（Photo by Kremlin.ru from Wikimedia Commons）

隨著中國外事辦主任訪問俄羅斯，並宣布國家主席習近平即將訪問莫斯科，中國在俄烏戰爭的中立性已經消失。王毅在訪問過程中，與總統普丁、外交部長拉夫洛夫互動非常熱絡，普丁也展現不同過往外賓來訪的態度，這也讓外媒認為，中國曾聲稱對俄烏戰爭保持中立的說法已經無效。

普丁高規格接待

根據《CNN》報導，中國外事辦主任王毅近日的歐洲訪問之旅來到俄羅斯，他分別與外交部長拉夫洛夫、總統普丁見面，而王毅的訪問也恰巧是俄烏戰爭滿1周年的時間。雙方會後表示，反對新冷戰、區域主義與意識形態的抵制，希望能共同合作促進全球治理。

中國雖然對俄烏戰爭表示中立，但拒絕譴責俄羅斯，且不願對俄羅斯進行經濟制裁，反而更擴大貿易連結，增加與俄羅斯的聯合軍演。王毅在訪問歐洲的過程疑度表現中國為打造為和平與談判的啟動者，外交部長秦剛近日也發表聲明，呼籲各方儘速討論停火，並呼籲停止將烏克蘭的狀況與台灣進行類比。

英國廣播公司》分析，普丁接受外賓訪問時總是喜歡用長桌來展示他的威嚴，但從王毅訪問的照片來看，兩人卻是在可起身握手的範圍進行互動，且王毅在會後宣稱，中國將與俄羅斯一同促進和平與穩定。俄羅斯外交部也指出，雖然世界局勢動盪，但無法阻止雙方加強合作互利的決心，這顯示中國實質上已經完全對俄羅斯一面倒支持。

俄國替中國試水溫？

中國也提供俄羅斯雙方互通的科技產品，雖然中國對外宣稱是民用，但西方研究者認為，這些設備也可能拿來維修戰機；在購買俄羅斯石油時更完全沒有遮掩，且普丁也表示，習近平未來會訪問俄羅斯。《英廣》認為，俄羅斯在替中國試水溫，但這對俄羅斯真的有好處嗎？俄羅斯戰後復原時恐對中國更加依賴。

《英廣》也提到，西方目前比俄羅斯想像還要團結，俄羅斯贏下俄烏戰爭的機率逐漸下降，而中國將會被看成支持侵略俄羅斯的國家，未來中國是否要擴大支持俄羅斯？如果中國介入的幅度加深，可能會讓衝突更加擴大，各界都相當擔心。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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