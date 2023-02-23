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中國擬提俄烏和平計劃 未與烏克蘭協商

德國之聲／ 德國之聲

中國預計週五（2月24日）發布「烏克蘭和平計劃」，意在闡明中方「政治解決烏克蘭危機的立場」，但一位不願透露姓名的烏克蘭高級官員22日告訴法新社，中國政府在準備該文件期間，並沒有與基輔磋商或徵求烏方的意見。

這位匿名的烏克蘭官員警告，任何和平計劃都不應該越過基輔列出的「紅線」，而「紅線是聯合國憲章的原則，包括尊重烏克蘭的領土完整」。

目前俄羅斯控制烏克蘭東部和南部的大片領土，還有遭到俄方吞併的克裡米亞半島。

「（我們）將不會就任何與割讓烏克蘭領土有關的事討價還價。」該官員說，烏克蘭總統澤連斯基也已經明確表達了這一點。

22日，在紐約的聯合國大會上，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴記者，他知道中國和平計劃的關鍵內容，但在形成意見之前需要看到整個文件。

「魔鬼藏在細節裡」，庫列巴說：「（我們）期待收到文本，因為這不是一件你可以在聽聞消息後就做出結論的事情。」

庫列巴也表示，烏方對與中國對話、討論和平計劃內容持開放態度。 他說，「我們準備與那些有想法的人交談，那些有助於我們實現此一（和平）目標的想法」。但那位匿名的烏克蘭官員向法新社強調：「中國並沒有與我們協商。」

至於在該立場文件中，中國會否以尊重他國領土完整為原則，協助勸說俄軍撤離烏克蘭？中國外交部長汪文斌22日在記者會上表示，詳情請以24日公佈的文件內容為準，並重申中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，「我們將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊。」

中國疑似亦未與俄國協商

中共中央外辦主任王毅近日出訪俄羅斯，分別會見了俄羅斯總統普京和其外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），外界猜測雙方將討論烏克蘭和平計劃的內容。

但根據路透社報導，莫斯科22日表示，王毅與拉夫羅夫會面時，並沒有針對該計劃進行任何討論。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在一份聲明寫道：「我們注意到一些西方政客的聲明，和西方媒體關於中國『烏克蘭和平計劃』的報導。像往常一樣，他們扭曲了真實情況。 」

「中國合作夥伴向我們介紹了他們對烏克蘭危機根源的看法，以及政治解決危機的方法。但沒有談及任何單獨的計劃」，扎哈羅娃補充說。

俄羅斯22日表示，它歡迎中國在俄烏戰爭中發揮「更積極的作用」，並表示對中國「平衡（俄烏雙邊）方法」的重視。同時，中國也表明將在烏克蘭問題上發揮「建設性作用」。

在俄烏衝突之間，北京一直試圖將自己定位為「中立方」，同時與戰略盟友俄羅斯保持密切聯繫。然而，中國在批評西方對俄羅斯的制裁之際，也沒有對戰爭表達贊同。

（法新社、路透社、德新社、中國外交部）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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