瓦格納集團稱遭俄軍方「背叛」 莫斯科駁斥

（德國之聲中文網）在雇傭兵組織“瓦格納集團”指責俄羅斯軍方拒絕為其提供充足彈藥之後，莫斯科方面做出了回應。周二晚間，俄羅斯國防部發表聲明指出，“進攻部隊對於彈藥的所有需求都得到了盡可能快的滿足”，有關存在彈藥補給問題的報道都是“無稽之談”。

在此之前，瓦格納集團領導人普裡戈任（Jewgeni Prigoschin）曾經譴責俄軍總參謀部“叛國”，原因是軍方拒絕為在烏克蘭前線作戰的瓦格納雇傭兵團提供足夠的武器裝備。普裡戈任在網絡平台Telegram發布的一條語音訊息中說：“總參謀長和國防部長下達了死命令，不僅不給瓦格納集團提供彈藥，還不能為其提供空運支持。”

俄羅斯國防部不僅駁斥了有關拒絕提供武器的說法，而且還在周二晚間公布了一份清單，列出所有提供給瓦格納集團的彈藥。莫斯科方面還在聲明中對俄羅斯“志願兵”的“英勇”表示贊賞，並且批評了“企圖制造分裂”的言論，稱這樣不僅毫無助益，反而還會“助長敵人的氣焰”。

普裡戈任在過去幾周裡多次對俄羅斯軍方高層發出批評。而這次他直接將矛頭指向了總參謀長格拉西莫夫和國防部長紹伊古，則顯示出雙方之間的嫌隙日益升級。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將屆滿一年，而莫斯科正在尋求獲取一場勝利。准軍事組織瓦格納集團則正在烏克蘭東部作戰，包括頓涅茨克州總鎮巴赫穆特。普裡戈任在另一則網絡視頻中稱，如果不是俄羅斯軍隊的“官僚主義”，瓦格納集團“可能已經拿下巴赫穆特了”。

法新社指出，幾個月來，瓦格納集團的雇傭兵在針對巴赫穆特的攻勢中損失慘重。普裡戈任過去曾指責俄羅斯軍隊企圖從瓦格納集團的手中“偷走勝利”。

（法新社）

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