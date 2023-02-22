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有隱情？G7國家領導人只剩岸田文雄未訪烏 日官員大嘆：我們被搶先了
七國集團（G7）國家首腦陸續訪問烏克蘭首都基輔後，如今未訪烏的領導人只剩下日本。日媒2月22日指，首相岸田文雄遲遲未能訪烏，最大課題是安全和保密。
俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，美國總統拜登（Joe Biden）20日突然到訪烏克蘭首都基輔。根據共同社，當晚傳出與日本一樣未曾訪烏的拜登將秘密訪問基輔的新聞，日本外務省官員嘆息地說：「我們被搶先了」。
岸田文雄21日中午在官邸與公明黨黨首山口那津男共晉午餐時仍對自己是否訪問基輔出言謹慎，稱：「已受到烏克蘭邀請，將從各種角度加以考慮」。
報導指，首相岸田文雄為5月在廣島舉行的G7首腦會議上彰顯存在感，將摸索會前到訪基輔。
這家媒體引述外交人士透露，其實2022年底曾有過一次機會，當時完成安全保障3份文件的修改和預算Ｏ記工作後，岸田的日程表空了出來，但秘密推進的計劃被部份媒體得知，訪問構想化為了泡影。除此之外，報導還指，如何確保安全也是一道難題。
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文章授權轉載自《香港01》
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