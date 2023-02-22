快訊

日本也迎缺蛋危機！超人氣伴手禮「白色戀人」被迫減產 餐廳也停售雞蛋商品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有隱情？G7國家領導人只剩岸田文雄未訪烏 日官員大嘆：我們被搶先了

香港01／ 洪怡霖
七國集團（G7）國家首腦陸續訪問烏克蘭首都基輔後，如今未訪烏的領導人只剩下日本。 圖／路透社
七國集團（G7）國家首腦陸續訪問烏克蘭首都基輔後，如今未訪烏的領導人只剩下日本。 圖／路透社

七國集團（G7）國家首腦陸續訪問烏克蘭首都基輔後，如今未訪烏的領導人只剩下日本。日媒2月22日指，首相岸田文雄遲遲未能訪烏，最大課題是安全和保密。

俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，美國總統拜登（Joe Biden）20日突然到訪烏克蘭首都基輔。根據共同社，當晚傳出與日本一樣未曾訪烏的拜登將秘密訪問基輔的新聞，日本外務省官員嘆息地說：「我們被搶先了」。

岸田文雄21日中午在官邸與公明黨黨首山口那津男共晉午餐時仍對自己是否訪問基輔出言謹慎，稱：「已受到烏克蘭邀請，將從各種角度加以考慮」。

報導指，首相岸田文雄為5月在廣島舉行的G7首腦會議上彰顯存在感，將摸索會前到訪基輔。

這家媒體引述外交人士透露，其實2022年底曾有過一次機會，當時完成安全保障3份文件的修改和預算Ｏ記工作後，岸田的日程表空了出來，但秘密推進的計劃被部份媒體得知，訪問構想化為了泡影。除此之外，報導還指，如何確保安全也是一道難題。

延伸閱讀：

拜登突訪烏克蘭　中國稱大國應勸和促談　俄羅斯：沒什麼特別

烏克蘭｜加拿大總理杜魯多突訪烏克蘭　將晤澤連斯基

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 岸田文雄

延伸閱讀

低調包裝高調 美國演這齣既試探北京也滿足內部需要

拜登波蘭演說 讚烏克蘭仍屹立不搖

快評／繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力

拜登閃電訪烏搶了普亭鋒頭！ 俄國鷹派怒飆「覺得被羞辱」

相關新聞

俄烏戰爭將滿一年 用數字分析「慘重代價」：估30萬士兵死傷

俄羅斯總統普亭2022年2月24日下令全面入侵烏克蘭，迄今已造成數十萬人傷亡、多座城市被毀並重創烏克蘭經濟

願原力與基輔同在：「路克天行者」義助烏克蘭的絕地募資計畫

「願原力與烏克蘭同在，光明必將戰勝黑暗。」演出《星際大戰》的知名好萊塢影星馬克漢米爾（Mark Hamill）——也就是影迷熟知的「路克天行者」——公開聲援被俄羅斯侵略的烏克蘭，身體力行替烏克蘭募資籌集偵查無人機，現在還成為烏克蘭當地空襲警報app的播報人聲；美國總統拜登20日訪問基輔時，手機警報聲中就傳來路克天行者的聲音：「請注意，警報已經結束，願原力與你同在！」

歐盟外交代表曝他向王毅解釋 軍援烏克蘭跟俄羅斯有「巨大差異」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）21日在記者會上透露，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王...

俄烏「文化戰線」延長中：古典音樂界該抵制俄羅斯音樂嗎？

自從2022年2月24日普丁下令進攻烏克蘭以來，已經歷整整一年。近期以來，前線戰事已逐漸陷入膠著，俄烏雙方都沒能在戰場上取得重大戰果。但除了具體的軍事衝突之外，另外一場關於「是否該抵制俄國文化」的輿論戰也已然在文化圈引發激烈的辯論。下文將梳理過去一年來對西方藝術界（以音樂圈為主）對抵制俄國文化的討論，並聚焦於當前這場輿論戰中正反雙方的論點。

有隱情？G7國家領導人只剩岸田文雄未訪烏 日官員大嘆：我們被搶先了

七國集團（G7）國家首腦陸續訪問烏克蘭首都基輔後，如今未訪烏的領導人只剩下日本。日媒2月22日指，首相岸田文雄遲遲未能訪烏，最大課題是安全和保密...

與黨內保守派不同調 共和黨眾議員率團訪基輔挺烏

自俄烏戰爭爆發以來，共和黨保守派始終強烈反對白宮軍援烏克蘭，不過21日，眾院外交委員會主席、德州國會眾議員麥考爾(Mik...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦