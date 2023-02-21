歐盟各國擬集體采購彈藥以軍援烏克蘭

本周五是俄羅斯入侵烏克蘭一周年，歐盟方面已經提前開始准備為烏克蘭提供更多軍事方面的支持，展現更多的團結。歐盟各國外長周一在布魯塞爾舉行的會議上就出台第十個制裁俄羅斯一攬子計劃進行了磋商。不過會上主要商議的還有一個更加實際的問題，那就是為烏克蘭提供彈藥。

共同采購彈藥以支援烏克蘭

愛沙尼亞外長雷恩薩盧（Urmas Reinsalu）在與會之前就發出警告：“烏克蘭軍隊的彈藥即將耗盡。”歐盟外交政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也指出，如何持續不斷地為烏克蘭提供彈藥是眼下最為重要也最為緊迫的問題。其中最為緊缺的是口徑155毫米的火炮彈藥。博雷利表示，目前俄羅斯平均每天會向烏克蘭發射5萬枚火炮，而烏克蘭必須具備與之相當的火力。

根據愛沙尼亞提交的建議，歐盟各國應該共同出面，為烏克蘭采購彈藥——就像疫情期間集體采購新冠疫苗那樣。該國外長介紹道，根據這份方案，歐盟將集體采購總價值為40億歐元的100萬枚彈藥，然後提供給烏克蘭。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已經表示支持向軍備企業提供采購保證。她此前在上周末的慕尼黑安全會議上說，這樣可以使得國防產業有機會投資生產線，從而快速提高產量。

一位歐盟外交官向德國之聲記者證實，歐盟各國防長將在3月7日和8日在斯德哥爾摩會晤，就相關提議的更多細節進行磋商。

博雷利也表示，顯然歐盟需要采取一些辦法來提高歐洲軍工企業的產量，集體采購或許是一個途徑。不過對於接下來的幾周時間來說，“為烏克蘭提供武器的最佳路徑還是將歐盟各國軍隊現有的彈藥與烏克蘭共享”。

德國外交政策協會（DGAP）的國防專家莫林（Christian Mölling）認為，軍工企業只要接到了訂單，生產目前所需的這些彈藥是沒有問題的。如果想要真正地幫到烏克蘭，歐盟需要盡可能地減少繁瑣的官僚手續，並且根據烏克蘭的實際需求來提供幫助。

錢從哪裡來？

集體采購彈藥的資金將來自所謂的歐盟和平基金，目前這其中援助烏克蘭的資金預算有36億歐元。歐盟各成員國按照一個根據本國國民總收入水平確定的份額為這個和平基金出資。

柏林智庫“科學與政治基金會”（SWP）的坎平（Ronja Kempin）指出，最關鍵的問題在於，如果現有預算耗盡，這個和平基金的後續資金來源將如何解決。目前尚不清楚是否要為援助烏克蘭設立一個專項基金，也不清楚是否所有的國家都願意為這項集體采購彈藥的提議買單——尤其是那些本國沒有軍工產業的成員國。

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