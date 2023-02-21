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俄烏戰爭一週年／因應俄國威脅 俄烏戰爭加速歐洲能源綠色轉型

中央社／ 巴黎21日專電
圖為歐盟執委會主席范德賴恩2月15日在歐洲議會談及俄烏戰爭將滿一週年。中央社
圖為歐盟執委會主席范德賴恩2月15日在歐洲議會談及俄烏戰爭將滿一週年。中央社

俄烏戰爭改寫世界局勢，也意外成為歐洲能源轉型的關鍵推手，讓各國意識到過度依賴俄國的危險性及發展本地再生能源的重要性。專家指出，俄烏戰爭將成為能源體系改變的歷史轉捩點。

俄羅斯入侵烏克蘭將屆滿一週年，這場第二次世界大戰以來最大的軍事衝突改寫世界面貌，包括提升北大西洋公約組織（NATO）角色、強化東歐與北歐國防概念、團結歐盟內部、凸顯中國親俄卻心口不一的尷尬地位等。

然而危機卻也意外成為歐洲能源轉型的重大「功臣」，不僅加速朝綠能發展，也使歐盟各國意識到過度依賴單一國家的危險性，開始積極分散供應來源。

去年2月俄國入侵後，總統普亭（Vladimir Putin）便揚言切斷天然氣供給，使得進口量超過45%來自俄國的歐洲急忙尋找替代供給，物價連帶飛漲，上千萬人擔心沒有暖氣過冬。

這場對能源體系的打擊史無前例，推動著歐洲發動根本上的轉型。世界報（Le Monde）20日針對俄烏戰爭與能源轉型的分析報導引用國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）所言，認為這次的改變不是短期的，「而是將持續未來數十年」。

比羅爾指出，「全球各國政府的回應讓這次危機成為邁向更乾淨、更便宜且更安全能源體系的歷史與永久轉捩點」。

英國石油公司能源展望（BP Energy Outlook）首席經濟學家戴爾（Spencer Dale）也分析，各國渴望強化供給安全、減少化石燃料為主的能源進口，同時提倡本地能源，尤其是再生能源，表明俄烏戰爭很可能加速能源轉型的節奏。

在俄國切斷天然氣後，許多國家為避免斷電，因此重啟或延長石化廠的運作，讓各界一度擔心將重返化石燃料。

然而這樣的回升並沒有維持太久，據歐洲環境與能源智庫Ember在一月底發表的報告指出，去年最後4個月，燃煤發電量低於前年。不僅法國石化廠發電量低於前年水準，在全球平均碳排增加1%的情況下，歐盟整體碳排竟減少0.8%；11月時更達到30年新低。

同份報告也指出，風力發電和太陽能共占2022年歐盟區電力來源22%，首度超越天然氣和核能，成為最大供電來源，且2023年再生能源將持續大幅成長。波蘭和比利時的風力發電增加一倍，德國與芬蘭也各成長56%和50%。

2022年，歐洲能源供應屋漏偏逢連夜雨，不僅法國核能電廠因鏽蝕問題發電量降至歷史新低，且水力發電也因缺水使得產出大幅減少。歐洲環境與能源智庫Ember分析師佛克斯（Harriet Fox）認為，若非如此，燃煤發電回升幅度不會這麼大。

換言之，俄羅斯的威脅讓歐盟團結一致，並很快以兩個面向的行動加以回應：多角化燃料供應，同時加速再生能源投資。

去年5月，歐盟提出REPowerEU計畫，上修所有再生能源發展目標，撥出近3000億歐元的額外預算。去年12月再提出法規，簡化太陽能與風力發電廠的設置。

法國永續發展暨國際關係研究所（Iddri）學者伯格曼（Nicolas Berghmans）表示，經歷這場危機後，「歐洲人很快了解到能源轉型的目標，也就是減少耗電與佈局再生能源，這也與供給安全的議題相容，因此相關的投資是正確的」。

不過，專家也指出，過度投資液化天然氣的風險同時浮出檯面。因俄國切斷天然氣後，歐洲一度轉向進口美國、卡達等的液化天然氣，並投資相關基礎建設。世界資源研究所（World Resources Institute）所長范費德霍芬（Stientje van Veldhoven）表示，過度投資液態天然氣是「陷阱」，須極力避免。

所幸歐盟在經歷俄烏戰爭教訓後，積極開發再生能源，減少對於他國的化石燃料依賴。因此，佛克斯向世界報表示，「由於戰爭，歐洲國家已意識到應該擺脫天然氣，而非只有燃煤」。

再生能源專家勒塞紐（Vincent Jacques le Seigneur）向法國24（France 24）分析，這次能源危機衝擊民眾荷包，讓人民體驗能源依賴的風險。據Ember報告，許多家庭都紛紛加裝太陽能板。

他表示，儘管再生能源開發是近10多年來的趨勢，「但俄烏戰爭確實加速了綠色轉型。它總結了各國對減少天然氣進口重要性的辯論，並真正喚醒再生能源重要性的意識」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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