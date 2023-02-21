澤連斯基：法俄對話純屬浪費時間

（德國之聲中文網）澤連斯基在采訪中說，他認為外界無法改變俄羅斯的立場，所以如果馬克龍尋求對話將會是浪費時間。"要是他們決心孤立自己、活在恢復蘇維埃帝國的迷夢中，我們就沒法做任何事。他們到底要不要在相互尊重的基礎上與國際社會進行合作？這取決於他們自己。"

澤連斯基還拒絕認為西方制裁導致普京陷入了孤立，"導致普京被邊緣化的是發動戰爭的決策。"

同一天，澤連斯基還和馬克龍進行了通話。法國總統府披露稱，雙方就澤連斯基不久前訪問英國、法國以及歐盟總部的行程交換了看法，法方還再次確認北約將加大軍援力度。馬克龍也表示支持澤連斯基提出的十點和平建議。

澤連斯基則在其社交媒體賬號上披露，他感謝了馬克龍"能夠理解我方需求、能夠共同表達不能浪費抵抗俄軍侵略機會的意願"。澤連斯基還提到，他和馬克龍還討論了"這個星期計劃做出的重大決策"。烏克蘭總統很有可能指2月24日的戰爭爆發一周年紀念日。

(路透社等)

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