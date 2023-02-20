北京否認對俄軍援 澤倫斯基對中國喊話

中共中央政治局委員、外辦主任王毅周一（2月20日）抵達莫斯科訪問。俄羅斯媒體報道稱，王毅此行的主要目的是試探摸底俄烏和談的可能性。《生意人報》援引俄外交圈消息人士稱王毅旨在"擴大北京在解決烏克蘭問題中的作用"。

中國和俄羅斯外交部對王毅此行均未發布任何消息。王毅此前在參加慕尼黑安全會議期間宣布，中國將在2月24日--即俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，發布一個調停沖突的和平建議，作為中國政治解決烏克蘭危機的立場說明文件。

王毅18日在出席慕安會期間，還會見了烏克蘭外交部長庫列巴，強調中國不願見到烏克蘭危機擴大，中方在烏克蘭問題上"始終站在和平一邊"，並稱烏克蘭為"戰略伙伴"。庫列巴則表示烏克蘭重視中國的國際地位和影響力，以及中方在政治解決危機上的立場，過去一年，"烏克蘭與中國一直保持溝通"，期待中方接下來能繼續"發揮建設性作用"。

澤倫斯基與北京通話

據意大利媒體報道，烏克蘭總統澤倫斯基近日與中國領導層通話，請求北京不要"向俄羅斯提供任何支持"。澤倫斯基在接受意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）采訪時稱，"我希望，北京政府能秉持務實的立場，否則就是冒引發第三次世界大戰的風險--這一點我們都很清楚"。他還表示，烏克蘭同中國一直保持著"非常好的關系"，讓這一關系不致惡化，符合各方的利益。澤倫斯基並未透露與中方哪位領導人接觸。

在接受意大利《共和報》、德國《世界報》、法國《費加羅報》等多家歐洲媒體聯合采訪時，澤倫斯基進一步明確指出，確保中國不支持俄羅斯戰爭行動對烏方而言非常重要。“實際上，我更希望中國能站在我們這一邊，但是目前這不太可能。不過我認為中國現在有機會對當前狀況進行務實的評估：要是中國真的和俄羅斯結盟了，就會爆發世界大戰。我認為，中國是明白這一點的。”在訪談中，澤倫斯基還提到了90年代簽署的《布達佩斯備忘錄》，指出中國當年也簽字承諾保障烏克蘭的領土完整。他認為，鑑於俄軍控制了烏方的核電站，中國方面首先應當在保障核安全方面與歐美共同發揮作用，“這不僅僅牽涉到保障烏克蘭的安全，也是為全世界的安全著想。所以中國不能像現在這樣只是簡單地保持中立。”澤倫斯基同時還指出，目前他並沒有看到任何中國軍援俄羅斯的跡象。

雖然中國被視為俄羅斯最重要的支持方，但迄今為止，北京尚未向俄羅斯提供任何軍事方面的支持。但美國擔心，這一情況可能發生改變。美國國務卿布林肯上周五在接受美國全國廣播公司的采訪時說，美國了解到中國正在考慮向俄羅斯提供包括武器在內的軍事支持。布林肯強調，雖然中國目前還沒有越過界線，向俄國提供致命援助，但美方對其可能性表達"嚴正關切"。

路透社報道，布林肯在慕尼黑同王毅會面時警告中國，如果中方向俄羅斯入侵烏克蘭提供實質援助，"後果將不堪設想"，並將會為中美關系帶來嚴重問題。

中國外交部發言人汪文斌20日在例行記者會上回應稱，"美方沒有資格對中方發號施令，我們也從不接受美國對中俄關系指手畫腳，甚至脅迫施壓"。他說，向戰場源源不斷提供武器的是美方而不是中方。他還敦促美方"停止甩鍋推責，散播虛假信息"。

（路透社、法新社、時代周報）

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