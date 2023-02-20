歐盟警告中國 對俄提供武器等於跨越紅線

據法新社報道，歐盟外交事務高級代表博雷利（Josep Borrell）透露，自己在剛剛過去的周末與中國中央外事辦主任王毅會晤時已經明確表示，如果中國真的向俄羅斯提供致命武器，“對於我們來說就是跨越了紅線”。

在布魯塞爾參加歐盟外長會議之前，博雷利對媒體記者表示：“他（王毅）告訴我，他們沒有這樣做，他們也沒有這樣的計劃。但是我們將會保持警惕。”

在周一舉行的歐盟外長會議上，各國將商議針對俄羅斯的更多制裁。據悉，歐盟計劃在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，出台第十個制裁俄羅斯的一攬子計劃，其中可能包括對於電子產品、特種車輛和機械零部件的貿易限制。

與此同時，盧森堡外交大臣阿瑟伯恩（Jean Asselborn）也發出警告，如果中國向俄羅斯提供武器，那麼歐盟將不得不對中國采取制裁，這將會造成歐中關系的重大轉變，而且中國預計在本周發布的政治解決烏克蘭問題的立場文件也會在可信度方面大打折扣。

北京否認布林肯指控

周一，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上就布林肯有關“中國考慮向俄羅斯提供武器”的表態做出了回應。他在回答記者有關提問時說，是美國在不斷地向戰場上輸送武器，而不是中國。他敦促美國“認真反省自己的所作所為”，停止推卸責任和散播虛假信息。

他還補充道，對於國際社會來說，誰在呼籲對話和爭取和平，誰在火上澆油、趁火打劫，是非常清楚的。

汪文斌在例行記者會上還表示，中方即將發布的有關烏克蘭問題立場文件將會重申一些重要主張，包括各國主權和領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

布林肯在出席慕尼黑安全會議期間，與王毅進行了會談，他警告中國，如果中方向俄羅斯入侵烏克蘭提供實質援助，“後果將不堪設想”，並將會為中美關系帶來嚴重問題。會後，布林肯在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時表示：“根據掌握到的消息，我們現在擔心的是，他們（中國）正考慮（向俄羅斯）提供致命性支持。”他沒有透露進一步的細節以及相關證據。

（法新社、德意志廣播電台等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】