美挺烏抗俄 借鏡應對與陸衝突

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）報告指出，美國對於烏俄戰爭不僅是支持烏克蘭對抗俄羅斯，更重要的是藉著這場戰爭汲取經驗，以應對未來可能與中國的衝突。

美聯社報導，美國軍方相信北京希望在二○二七年之前做好武統台灣的準備，而ＣＳＩＳ上月發表報告認為，俄國進攻烏克蘭與中國武統台灣有明顯相似處。

但ＣＳＩＳ報告指出，在俄羅斯進攻烏克蘭後，美國與盟國即向基輔提送大量武器；然而這種「烏克蘭模式」無法在台灣複製，因為中國可以將台灣島孤立數星期甚至數個月。國防部副部長希克斯表示，中國兩棲登陸是最難的軍事行動，但同樣也會使美國補給變得困難，所以在開戰之前，台灣必須獲得必要的一切。

五角大廈的防衛戰略，一直是美國必須同時應對兩場戰爭，希克斯指出，美國軍援烏克蘭並沒有減緩對台灣支持，但對台軍售與軍援烏克蘭面臨同樣的壓力。

希克斯指出，美國為此已為台灣設立一項「總統撥款權」；總統可在緊急情況下從美國武器庫存中轉移防衛物資和服務，無需國會批准。

俄烏戰爭為空間技術在情報、通信和宣傳方面，提供了極寶貴的經驗教訓。俄羅斯從戰爭第一天開始，在通信方面即受到重挫，但中國應該不會犯同樣的錯誤，美國太空專家以星鏈的成功為基礎，也在考慮擴大衛星通信。中國還會利用網路來攻擊台灣，這個問題已引起美國太空軍的注意，並為網路戰做好準備。