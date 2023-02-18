聽新聞
test
0:00 / 0:00

再籲軍援 澤倫斯基拒割地求和

聯合報／ 編譯徐薏茹／綜合報導
日復一日的狂轟濫炸和葬禮已成為烏克蘭民眾的日常，十六日在哈爾科夫舉行的葬禮，一名烏克蘭老兵向袍澤敬禮致哀。（美聯社）
日復一日的狂轟濫炸和葬禮已成為烏克蘭民眾的日常，十六日在哈爾科夫舉行的葬禮，一名烏克蘭老兵向袍澤敬禮致哀。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏戰爭一周年之際接受英國廣播公司(ＢＢＣ)專訪，聲明若與俄羅斯簽訂和平協議，絕不會放棄任何一塊烏國領土，他警告讓步割地意味著俄國能「不斷進逼」，而西方提供武器將有助於邁向和平。

澤倫斯基也表示，預計中的春季攻勢已經開始，「俄國已從幾個方向開始攻擊」。

然而他相信烏國軍力能繼續抵抗俄國進攻，直到反攻為止，他也再度呼籲西方國家提供更多軍事援助，「當然，現代化武器加速和平進展，武器是俄國唯一理解的語言」。

澤倫斯基上周與英國及幾個歐盟國家領袖會面，尋求加強國際支持，並要求更多現代化武器，當英國首相蘇納克被問到是否會提供先進戰機時，他表示「沒有什麼不能商量」。

但烏國對於西方武器抵達的速度感到愈來愈沮喪，德國、美國、英國等西方國家上個月承諾提供的坦克仍在運送，預計還需數周才會抵達戰場。

白俄羅斯總統魯卡申柯表示，若有任何一名烏國士兵越過邊界，將與俄國軍隊一同從白俄領土發動戰爭；對於魯卡申柯的威脅，澤倫斯基回應：「我希望白俄羅斯不會加入戰爭，若是如此，我們將戰鬥並生存下去。」他補充說，允許俄國利用白俄作為攻擊中繼站將是「巨大的錯誤」。

本周公布的烏克蘭數據顯示，俄國軍隊本月在烏克蘭的陣亡人數比戰爭爆發以來的任何時期都還要多，此一數據無法驗證，但英國國防部指出這一趨勢「可能準確」。

談到他認為戰爭將如何結束，澤倫斯基說：「今日，我們的生存就是團結，我相信烏克蘭正為了生存而戰」。

他表示烏克蘭在經濟上向歐洲邁進，包括其價值觀，「我們選擇這條道路，我們想要安全保障。任何在領土上讓步之舉將使我們更脆弱」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

安海瑟薇大膽透視裝 搶柏林影展評審團主席暮光女丰采

超越中東移民！去年110萬烏民湧德 成為德國第2大外籍人口

【Daily Podcast】拜登回應間諜球事件／《BBC》專訪澤倫斯基 + 白俄羅斯挺普丁／布魯斯威利罹患額顳葉失智症

澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

相關新聞

再籲軍援 澤倫斯基拒割地求和

烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏戰爭一周年之際接受英國廣播公司(ＢＢＣ)專訪，聲明若與俄羅斯簽訂和平協議，絕不會放棄任何一塊烏國...

美挺烏抗俄 借鏡應對與陸衝突

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）報告指出，美國對於烏俄戰爭不僅是支持烏克蘭對抗俄羅斯，更重要的是藉著這場戰爭汲...

德國總理籲盟邦援烏克蘭坦克 做好長期戰爭準備

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在慕尼黑安全會議演講時呼籲盟邦軍援烏克蘭坦克，戰爭才能及早結束，不過他強調應做...

蘇聯自行車重新流行 俄烏制裁下業者嘆「買不到台灣零件」

莫斯科當局倡導使用本國製產品取代西方進口貨，蘇聯時期最受歡迎的自行車品牌因此死灰復燃，但受到俄烏制裁影響，業者感嘆沒有台...

義大利外長會晤王毅 呼籲為烏克蘭和平施壓俄國

義大利外交部長塔加尼今天與到訪羅馬的中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅談話，並於會後發表聲明，呼籲中國向俄羅斯施壓...

王毅透露：俄烏戰爭一週年 習近平將發表「和平演說」

據路透社報導，義大利外交部長塔加尼引述中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅表示，中國國家主席習近平將於24日俄羅斯入侵烏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦