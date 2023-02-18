再籲軍援 澤倫斯基拒割地求和

烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏戰爭一周年之際接受英國廣播公司(ＢＢＣ)專訪，聲明若與俄羅斯簽訂和平協議，絕不會放棄任何一塊烏國領土，他警告讓步割地意味著俄國能「不斷進逼」，而西方提供武器將有助於邁向和平。

澤倫斯基也表示，預計中的春季攻勢已經開始，「俄國已從幾個方向開始攻擊」。

然而他相信烏國軍力能繼續抵抗俄國進攻，直到反攻為止，他也再度呼籲西方國家提供更多軍事援助，「當然，現代化武器加速和平進展，武器是俄國唯一理解的語言」。

澤倫斯基上周與英國及幾個歐盟國家領袖會面，尋求加強國際支持，並要求更多現代化武器，當英國首相蘇納克被問到是否會提供先進戰機時，他表示「沒有什麼不能商量」。

但烏國對於西方武器抵達的速度感到愈來愈沮喪，德國、美國、英國等西方國家上個月承諾提供的坦克仍在運送，預計還需數周才會抵達戰場。

白俄羅斯總統魯卡申柯表示，若有任何一名烏國士兵越過邊界，將與俄國軍隊一同從白俄領土發動戰爭；對於魯卡申柯的威脅，澤倫斯基回應：「我希望白俄羅斯不會加入戰爭，若是如此，我們將戰鬥並生存下去。」他補充說，允許俄國利用白俄作為攻擊中繼站將是「巨大的錯誤」。

本周公布的烏克蘭數據顯示，俄國軍隊本月在烏克蘭的陣亡人數比戰爭爆發以來的任何時期都還要多，此一數據無法驗證，但英國國防部指出這一趨勢「可能準確」。

談到他認為戰爭將如何結束，澤倫斯基說：「今日，我們的生存就是團結，我相信烏克蘭正為了生存而戰」。

他表示烏克蘭在經濟上向歐洲邁進，包括其價值觀，「我們選擇這條道路，我們想要安全保障。任何在領土上讓步之舉將使我們更脆弱」。