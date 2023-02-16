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歐盟準備擴大制裁俄國 連伊朗也入列

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
歐盟執委會主席馮德萊恩15日表示，歐盟正在起草第10輪對俄羅斯制裁草案，誓言要更全面地打擊俄羅斯。(photo by European Parliament via flickr, used under CC License)
歐盟執委會主席馮德萊恩15日表示，歐盟正在起草第10輪對俄羅斯制裁草案，誓言要更全面地打擊俄羅斯。(photo by European Parliament via flickr, used under CC License)

歐盟執委會主席馮德萊恩15日表示，歐盟正在起草第10輪對俄羅斯制裁草案，目的是要趕在24日烏俄戰爭一周年之前，對俄羅斯再提出新的一輪制裁。新的草案將囊括所有參與俄羅斯軍事行動的裝備與企業，包含晶片、無人機等。而近來被發現投入戰場的伊朗無人機，也將成為歐盟制裁對象。

第十輪制裁草案

根據《美聯社》報導，最新的制裁草案價值約110億歐元，制裁對象除了俄羅斯外，也將包含其他提供俄羅斯作戰物資的第三方企業與國家。執委會主席馮德萊恩表示，制裁的目的是要剝奪俄羅斯繼續生產先進軍事設備的能力，並且阻止俄羅斯從其他地方取得這些設備。

草案預計要將7家伊朗實體納入制裁，避免俄羅斯繼續取得伊朗無人機。此外，草案也將涵蓋其他電子零組件與武器如高階晶片、無人機、導彈、直升機與熱成像儀。馮德萊恩堅定的表示，如果歐盟各國能通過這項制裁案，歐盟將成功制裁所有現階段俄羅斯在戰場上使用的軍事裝備。

制裁更全面

英國《金融時報》指出，新的制裁案不同過往，此次重點放在補齊制裁漏洞，將禁止稀土元素、高階晶片、相機等軍民兩用物資與科技直接或間接地輸往俄羅斯。草案也將針對協助俄羅斯進行大外宣與散布假消息的媒體，希望能打擊俄羅斯的資訊戰能力。

為了更有效地打擊俄羅斯財源，歐盟將強制各企業實體或個人必須申報自己持有的俄羅斯央行資產，並加強清查被俄羅斯寡頭企業家隱匿未報的財產。歐盟副主席暨貿易專員東布羅夫斯基斯指出，現有的制裁已經對俄羅斯造成一定傷害，歐盟將繼續確保相關制裁能在境內與全球夥伴之間實施。

歐盟各國將在20日開會討論此次的制裁草案，歐盟執委會則希望各國能趕在24日前通過，在烏俄戰爭滿一週年時，再向俄羅斯「送上一份大禮」。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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