全接壤烏克蘭 這2國指領空出現氣球狀不明飛行物

美聯社報導，本周二（2月14日）中午，羅馬尼亞和摩爾多瓦兩國在領空發現氣球形狀的不明飛行物。這兩個東歐國家均與烏克蘭接壤，且都受到烏克蘭戰爭的影響。

羅馬尼亞國防部公布的消息稱，該國雷達偵測到在大約1.1萬公尺領空出現一個不明飛行物。接著該國派出兩架米格21戰鬥機尋找這個在雷達上出現過的不明飛行物。

羅馬尼亞國防部發表的聲明中表示，「兩架戰鬥機的機組人員無論是通過視覺觀測還是利用機載雷達均無法確認空中目標的存在。兩架戰鬥機在附近停留了約30分鐘，然後返回基地。」

羅馬尼亞外長奧雷斯庫（Bogdan Aurescu）在聯合國總部對媒體記者表示，雖然雷達偵測出不明飛行物，但是羅馬尼亞的戰鬥機沒有發現任何疑似目標的存在，「所以羅馬尼亞領空沒有受到威脅」。

目前尚不清楚羅馬尼亞和摩爾多瓦報告的不明飛行物之間是否存在關聯，因為兩國都沒有報告這些不明飛行物有可能來自何處。

今年2月4日，美軍在南卡羅來納州沿海水域擊落一個來自中國的氣球。美國認為這個氣球是用來探測和收集情報的間諜氣球，中國則堅稱這是一個失控的氣象氣球。

摩爾多瓦在周二中午聲稱在與烏克蘭接壤的北部邊境地區發現一個「類似氣球形狀」的飛行物。這導致該國大面積中斷航空交通並出現短暫的恐慌。政府宣布暫時關閉領空。當天，摩爾多瓦有數十次航班被取消或重新安排。一些航班改道飛往羅馬尼亞。

摩爾多瓦空管局在一份聲明中表示：「由於天氣條件和無法監測識別該物體以及它的飛行路線，我們決定暫時關閉領空。」

羅馬尼亞在2004年加入北約，2007年加入歐盟。摩爾多瓦在軍事上保持中立，因此不是潛在的北約成員國。但是摩爾多瓦正在尋求與西方建立更緊密的關系。去年6月摩爾多瓦與烏克蘭在同一天獲得歐盟候選國地位。

本周一，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）指責俄羅斯蓄謀推翻她領導的政府，讓摩爾多瓦偏離加入歐盟的道路。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周二回應說，桑杜的指控「絕對是毫無根據的，沒有任何證據」。

（美聯社）

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