籲西方援助戰鬥機 美軍駐歐前總司令：可讓烏克蘭在年底前獲勝

美國駐歐洲陸軍前總司令霍奇斯（Ben Hodges）告訴德國之聲，如果西方迅速提供戰鬥機援助，烏克蘭能在這場戰爭中快速獲勝。

霍奇斯：更多支持可讓烏克蘭在年內獲勝

霍奇斯說：「我們越早向他們提供取得決定性戰果的能力，（戰爭）就可以越早結束。」他認為，如果得到更多支持，烏克蘭可以在年底前將俄羅斯軍隊趕出自己的領土。

他預測，否則按照西方目前的援助水平，可能需要三到五年的時間才能將俄羅斯擊敗。

霍奇斯告訴德國之聲記者Ines Pohl，對培訓和飛機跑道兼容性問題的擔憂並不意味著向基輔提供使用這些戰機是「不可行的」。他稱贊英國「帶頭」向烏克蘭提供多種形式的軍事支持。

霍奇斯說，他認為華盛頓介入烏克蘭戰事的唯一「紅線」是直接出動地面軍隊。

他強調，基輔必須重新奪回克裡米亞，以維護「基於國際規則的秩序」和「聯合國憲章」。霍奇斯還說，烏克蘭港口保持經過克裡米亞通往亞速海的通道很重要。

2014年至2018年擔任美國駐歐洲陸軍前總司令的霍奇斯表示，他認為俄羅斯正試圖「猛烈發動」一場新的攻勢，但認為俄羅斯沒有能力發動「重大」攻勢。

「他們沒有裝甲部隊，沒有突破能力。」他說，但他認為這不會改變烏克蘭的「整體作戰環境」。

霍奇斯說，基輔「足以限制俄羅斯的成功」，但是，這在人員傷亡和彈藥方面仍然「代價高昂」。

波蘭總理：戰機決定必須來自北約

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周五（2月10日）表示，任何向烏克蘭提供戰鬥機的決定都須來自北約防御聯盟。

莫拉維茨基在布魯塞爾的新聞發布會上說：「北約方面必須做出決定。當有明確決定可以向烏克蘭轉送戰鬥機時，波蘭將最終決定該怎麼做。」

在歐洲支持國進行了旋風式訪問歸來的烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭需要大炮、彈藥、現代坦克、遠程導彈和戰鬥機，以便及時抵御俄羅斯的新攻勢。

澤倫斯基說，他從歐盟領導人那裡看到了「提供武器的積極信號」，他希望各種竊竊私語能夠變成「具體的聲音」。

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