德國防長突訪基輔 承諾提供豹1A5型主戰坦克

商業新聞網站「商業內幕」（Business Insider）此前就曾報導稱，德國政府已為向烏克蘭提供187輛豹1主站坦克打開綠燈。其中88輛該型號坦克來自德國戰鬥車輛制造商萊茵金屬（Rheinmetall），99輛由弗倫斯堡的軍工企業FFG公司提供。

這些坦克目前被存放在軍工廠或者倉庫。具體能實際向烏克蘭交付多少輛坦克，最終要取決於「必要的維護保養工作」。萊茵金屬公司方面表示，今年可以向烏克蘭運送最多25輛豹1坦克。

「商業內幕」此前從德國政府圈內獲得的消息顯示，維修保養這些坦克的資金尚無著落，而且也不清楚是不是所有坦克都還具備作戰能力。

這些坦克不是由德國一個國家提供，而是來自歐洲多個國家。丹麥、德國和荷蘭三國國防部共同發表的一項聲明稱，三國從工業庫存中提供翻新的豹1A5型坦克。其它國家同樣也可以參與進來。比利時已經表達出興趣。

德國國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）周二（2月7日）突訪烏克蘭。他在基輔表示，烏克蘭方面會收到100多輛豹1A5主戰坦克，但是將分段式交付。今年夏天交付20到25輛，年底前增加至80輛。現在的目標是到2024年第二季度總共交付超過100輛豹1A5坦克，以確保烏克蘭軍隊可以組成3個坦克營。

皮斯托利斯在訪問時說，他希望向烏克蘭提供豹1坦克可以幫助烏克蘭軍隊繼續保持防禦能力、抵禦俄羅斯軍隊的襲擊。他還表示，已經有600名軍人開始參加相關培訓。德國還會提供豹1坦克所需的彈藥和相關配件。

皮斯托利斯在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基舉行了會面。出於安全考慮，這次訪問事先沒有對外公開。

許多軍事專家都預測，俄羅斯即將對烏克蘭展開春季攻勢。對於急需構建軍事防禦的烏克蘭軍隊來說，無論是豹1還是豹2坦克，都將來得太晚。

很長一段時間，德國在向烏克蘭提供豹2主戰坦克和允許其他國家向烏方提供德制坦克方面背負極大壓力且猶豫不決，主要是因為擔心這可能導致俄羅斯在烏克蘭的戰爭升級。

「商業內幕」引述德國政府內部非正式的看法認為，向烏克蘭提供西方坦克的意義不在於坦克本身，而在於彈藥。因為例如豹式坦克使用北約105毫米標準口徑的炮彈，這可以更好地改善烏克蘭的彈藥供應，因為烏克蘭自身已經無法再為老舊的蘇式坦克生產炮彈。因此從長期來看，烏克蘭軍隊「持久作戰」的能力將大大提升。

（綜合報導）

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