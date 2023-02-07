德政府追加提供烏克蘭豹1主戰坦克

（德國之聲中文網）據商業新聞網站“商業內幕”（Business Insider）報道，德國政府為向烏克蘭提供187輛豹1主站坦克打開綠燈。其中88輛該型號坦克來自德國戰鬥車輛制造商萊茵金屬（Rheinmetall），99輛由弗倫斯堡的軍工企業FFG公司提供。

兩周前，德國總理肖爾茨終於宣布德國將向烏克蘭提供14輛豹2坦克。豹2坦克是主要服役於德國聯邦國防軍的主戰坦克，總共有A1到A7等多個型號。它可用於對付最高達3500米高度的飛機和直升機，也可用於對付輕裝甲地面目標，如步兵戰車和裝甲運輸車。因此，它既是防御性武器，又是進攻性武器。豹1坦克相較於豹2坦克型號更老舊，是二戰後為聯邦國防軍研制的第一款主戰坦克，生產於1960年代中期至1980年代中期。

“商業內幕”從德國政府圈內獲得的消息顯示，雖然德國准備提供近200輛豹2坦克，但是維修保養這些坦克的資金尚無著落。

此外，這些坦克最早要等到夏天才能交付使用。而且也不清楚是不是所有坦克都還具備作戰能力。

許多軍事專家都預測，俄羅斯即將對烏克蘭展開春季攻勢。對於急需構建軍事防御的烏克蘭軍隊來說，無論是豹1還是豹2坦克，都將來得太晚。

很長一段時間，德國在向烏克蘭提供豹2主戰坦克和允許其他國家向烏方提供德制坦克方面背負極大壓力且猶豫不決，主要是因為擔心這可能導致俄羅斯在烏克蘭的戰爭升級。

“商業內幕”引述德國政府內部非正式的看法認為，向烏克蘭提供西方坦克的意義不在於坦克本身，而在於彈藥。因為例如豹式坦克使用北約105毫米標准口徑的炮彈，這可以更好地改善烏克蘭的彈藥供應，因為烏克蘭自身已經無法再為老舊的蘇式坦克生產炮彈。因此從長期來看，烏克蘭軍隊“持久作戰”的能力將大大提升。

（商業內幕等）

【 本文章由德國之聲授權提供】