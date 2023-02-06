以色列前總理回憶：普亭說不會殺害澤倫斯基

（德國之聲中文網）據以色列前總理貝內特回憶，俄羅斯總統普亭曾在烏克蘭戰爭開始時承諾不殺害烏克蘭總統澤倫斯基。此外，德國總理蕭茲也於近日回憶了他和普亭的通話，表示普亭沒有威脅過要襲擊德國。

以色列前總理貝內特（Naftali Bennett）對一名以色列記者說，普亭是去年3月在莫斯科的一次會議上做出了這個承諾。

時任以色列總理的貝內特是俄烏戰爭開始後第一個前往莫斯科訪問普亭的西方領導人。多方政治家都曾試圖在俄羅斯和烏克蘭之間斡旋，但迄今沒有成功。據當時媒體報導，貝內特和普亭的會談進行了三個小時，貝內特就這次會談與美國、法國、德國進行了協調。

貝內特周六（2月4日）晚間在其Facebook頁面公布了他與普亭關於澤倫斯基的對話。他說，一位領導人的生命在衝突中是最寶貴的。「當時我知道澤倫斯基處於危險中，他在一個位置不明的掩體裡。」

他說，在他和普亭談話大約三、四個小時後，他問這位俄羅斯總統是否想殺死澤倫斯基。貝內特稱，普亭否認了這一點。 貝內特要求普亭向他保證。「他（普亭）說，『我不會殺死澤倫斯基』。」

貝內特說，在會議結束後，他直接給澤倫斯基打電話，當時還在從克里姆林宮乘車去機場的路上。「聽著，我剛開完會，他（普亭）不會殺死你」，貝內特當時對澤倫斯基說。

澤倫斯基問他是否確定，貝內特回答說：「百分之百。」

大約兩小時後，這位烏克蘭總統從他的辦公室錄製了一段視頻，他在其中表示，不擔心自己的生命。

德國總理蕭茲：「普亭沒有威脅過我或者德國」

近日，德國總理蕭茲在接受《周日圖片報》採訪時，也提到他和普亭的電話交談。他說：「普亭沒有威脅過我或者德國。」蕭茲表示，他和普亭交談是表達「我們在烏克蘭戰爭問題上非常不同的觀點和立場」。

英國前首相強生在幾天前發表的BBC採訪中稱，普亭在2022年2月和他的一次電話交談中曾以導彈襲擊威脅他。普亭的一位發言人則稱強生的說法是「一個謊言」。

蕭茲在接受《周日圖片報》採訪時還表示：「我非常清楚地向普亭表明，俄羅斯對這場戰爭負有全部責任。俄羅斯毫無理由地入侵其鄰國，以搶奪烏克蘭的部分甚至全部領土，這從根本上違背了歐洲和平秩序。我們當然不能就這樣接受。這就是為什麼我們在財政、人道主義以及武器方面支持烏克蘭。」

這位德國總理表示，德國與盟友一起向烏克蘭提供主戰坦克，是為了讓烏克蘭能夠保護自己。每次武器交付都是「經過了仔細權衡和密切協調的，特別是與美國的協調」，以避免戰爭升級。

在他被問及是否與烏克蘭總統澤倫斯基達成協議，即來自西方的武器只在烏克蘭境內使用而不會用於在俄羅斯境內進行攻擊時，蕭茲回答說，「在這方面有共識」。

（德新社，圖片報等）

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