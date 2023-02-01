德國拒援烏戰機 英、美也果斷拒絕

烏克蘭索求戰機頻頻碰壁，繼德國之後，美國、英國也拒絕提供噴射機！德國總理蕭茲29日已表示，不會賣戰機給烏克蘭，以免戰事再度升級。對此，美國總統拜登與英國政府發言人31日也表示，「不會」提供F-16噴射機給烏國。法國總統馬克宏雖說，不排除提供戰機，但有嚴格的附加條件。

西方不給噴射機

《衛報》報導，蕭茲已表示，為了避免「提高戰爭升級的風險」，德國不會向烏克蘭提供戰鬥機；拜登被問到美國是否提供F-16給烏克蘭時，也直接回應「不會」；英國政府發言人則認為，「噴射機是精密設備，提供給烏克蘭是不切實際的行為」。

唯一態度比較開放的國家是法國，法國總統馬克宏30日就表示，法國不排除向烏克蘭提供噴射機的可能性。但他也強調，如果要提供噴射機給烏克蘭，需要滿足「不會導致緊張局勢升級」、「禁止用來攻擊俄羅斯領土」且「不會損及法國軍力」等條件。

坦克馳援遭俄警告

《德國之聲》報導，日前，德國宣佈提供烏克蘭德製的豹2型戰車；美國也決定提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭戰車；挪威國防部長葛拉姆也說，會把國內的豹2型戰車運往烏克蘭，時間預計落於3月下旬，但數量還不確定。

針對西方國家持續提供武器援助烏克蘭，莫斯科當局嚴厲譴責，並警告：「西方國家如果持續提供武器給烏克蘭，將使得北約國家捲入戰爭」。

軍援要即時有規模

對此，澤倫斯基宣稱，烏克蘭需要更多武器，盼西方盟國能放行長程飛與噴射機，「這是一個夢想，也是一項任務」。此外，他也敦促西方國家迅速把戰車送來，且數量要充足，「速度和規模現在是戰爭的關鍵」。

烏克蘭空軍發言人也強調，烏克蘭急需200架噴射機，打造5個戰術空軍旅，才能擬訂有效的戰術。他指出，烏克蘭飛行員需要大約六個月來適應噴射機，還需要訓練地勤人員修理和維護。

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