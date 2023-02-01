烏軍涉用蝴蝶雷 人權團體籲調查

烏克蘭軍隊被控在俄羅斯部隊占領烏東城市伊久姆和附近地區時，使用數以千計的人員殺傷地雷，倡議團體人權觀察呼籲基輔當局調查。

路透報導，人權觀察表示，該組織去年也發布三項報告，指控俄軍二○二二年二月入侵後，在烏克蘭多地布設人員殺傷地雷。

人權觀察武器部門主任古斯說：「烏軍似乎在伊久姆周遭廣泛布設地雷，導致平民傷亡，構成持續風險。俄軍不斷使用人員殺傷地雷，在烏國各地犯下暴行，但這不代表烏克蘭可以名正言順使用這些禁用的武器。」

烏克蘭是一九九七年禁止地雷公約締約方，俄羅斯卻不是。莫斯科當局否認俄國鎖定平民為目標或犯下戰爭罪。

人權觀察指出，使用人員殺傷地雷違反國際人道法，因為地雷無法分辨是平民或戰鬥人員。

人權觀察說，烏克蘭國防部副部長波利什查克二○二二年十一月廿四日回覆其提問時表示，烏克蘭在地雷使用方面完全恪遵國際責任，包括「戰時不使用人員殺傷地雷」。波利什查克告訴人權觀察，烏軍嚴格遵守國際人道法，以及一九九七年的地雷禁止公約。

總部設於紐約的人權觀察表示，該組織在二○二二年九月十九日至十月九日之間，在烏東的伊久姆進行調查，訪問了一百多位人士，其中包括目睹地雷布設的目擊者、地雷受害者、緊急救護人員、醫師和烏克蘭排雷人員。

人權觀察說：「人權觀察在伊久姆及附近九個不同地區紀錄到ＰＦＭ地雷，證實這些地雷造成十一人傷亡。」ＰＦＭ是一種人員殺傷地雷，俗稱「蝴蝶雷」。

人權觀察說，波利什查克並未回應任何針對在伊久姆或附近使用ＰＦＭ地雷的問題，僅表示「戰爭結束前，攸關烏克蘭使用武器類型的資訊將不予置評」。