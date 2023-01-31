美、德明言不會給基輔戰機 法國稱「原則上無禁區」

在回答記者提問「美國會向烏克蘭提供F-16戰鬥機嗎」時，拜登在華盛頓回答說「不會」。

此前，美國政府的說法一直是沒有排除任何特定的武器系統，而是根據烏克蘭的需要提供支持。在幾天前，華盛頓方面表示，將對此進行「非常仔細地討論」。同時，拜登宣布將對波蘭進行一次尚未確定日期的訪問。波蘭作為烏克蘭的鄰國，被認為是武器運送、人道主義援助和烏克蘭人逃難的最重要樞紐。

德國總理蕭茲和新任國防部長皮斯托裡烏斯在上周承諾將向烏克蘭提供豹2主戰坦克後，排除了向烏克蘭交付德國戰鬥機的可能。蕭茲明言警告，在武器交付方面要防止「不斷的競賽」。

烏克蘭副外長、前烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）曾呼籲西方協助該國、為抵御俄羅斯的侵略戰爭提供現代戰鬥機。他表示，應該建立一個強大的戰鬥機聯盟，由美國的F-16戰鬥機、F-35戰鬥機、台風戰鬥機（Eurofighter）和旋風戰鬥機（Tornado）、法國的陣風戰鬥機（Rafale）和瑞典的鷹獅戰鬥機（Gripen-Jets）組成。

馬克宏不排除給戰機 但警告要防止戰爭升級

法國總統馬克宏並沒有排除向烏克蘭提供戰鬥機的可能性。他在訪問海牙時說：「原則上，沒有什麼是被禁止的。」與此同時，他警告說要防止戰爭升級的風險，並列出交付法國戰機必須滿足的一些「標準」。

馬克宏說，首先基輔必須在交付戰鬥機之前提出正式「請求」，他說烏克蘭「到目前為止還沒有這樣做」；此外，這些武器必須是「非升級性的」，「不接觸俄羅斯領土，只提高（烏克蘭）防禦能力」；另外，任何武器的交付「都不能削弱法國武裝部隊的實力」。

荷蘭首相呂特同意馬克宏的戰機交付標準。他還強調，向基輔提供戰鬥機「不存在禁忌，但這將是一大步」。呂特說，荷蘭也還沒有收到基輔的相應請求。荷蘭有F-16戰鬥機等，而法國則使用法國制造商達索集團的戰機（例如上文提到的陣風戰鬥機）。

軍事專家：交付戰鬥機將是一種「升級」

德國軍事專家韋戈爾德（Thomas Wiegold）在接受德國之聲採訪時指出，與現在正在籌備的坦克相比，戰鬥機的交付將引發更多問題。例如，為了獲得空中的主動權，就需要攻擊俄羅斯的防空陣地，「而這本身就是一種戰爭升級」，他說。

韋戈爾德還表示，另外戰鬥機的維護也要復雜得多，可能需要定期飛往附近的北約基地來進行維護，而坦克則可以用卡車拖到波蘭、斯洛伐克。「換句話說，（如果提供戰鬥機）北約內部就需要有一個基地，讓烏克蘭的戰鬥機從那裡起飛。這肯定會是一種戰爭升級。」

除了烏克蘭方面青睞的F-16戰鬥機外，蘇聯制造的米格-29戰鬥機（MiG-29）是另一個可能。2022年3月，波蘭已經討論過轉讓這種噴氣機作為三方武器交換的一部分。然而，波蘭這種戰機的一部分來自前民主德國，因此，想轉讓必須得到德國政府授予的轉售許可。

其他中東歐的北約國家也擁有米格-29戰鬥機，但其中一些已經過時。斯洛伐克已經讓其戰鬥機隊退役，在該國訂購的F-16戰機交付前由北約伙伴保護其領空。斯洛伐克一直在討論是否將停用的戰機移交給烏克蘭。保加利亞也訂購了F-16戰鬥機以取代其米格-29戰鬥機。米格-29型號戰機的一個問題是備用零件的供應，因為它們只在俄羅斯生產。

德國已經為上千名避難的俄羅斯人提供庇護

自俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭開始以來，德國已承諾接納1149名處境危險的俄羅斯公民。截至2023年1月13日，德國發放了679份人道主義簽證。德國政府承諾向那些因致力於人權和反對戰爭而面臨特別風險的俄羅斯人提供援助。這些人包括反對派成員、記者和人權活動家。

北約希望加強與日本的伙伴關係

北約秘書長斯托爾滕貝格感謝日本在烏克蘭戰爭期間的支持。「烏克蘭的戰爭關係到我們所有人，這就是為什麼我們非常感謝日本正在提供的支持，包括提供飛機和貨運能力」，斯托爾滕貝格在訪問日本入間空軍基地後發表簡短講話時說。他補充說，北約將繼續加強與日本的伙伴關係。

巴西不會向烏克蘭提供獵豹式坦克的彈藥

巴西總統盧拉說，該國不會為德國向烏克蘭交付的獵豹式防空坦克提供彈藥。盧拉與來訪的德國總理蕭茲進行了會談，蕭茲表示希望巴西能提供彈藥，被巴西方面拒絕。

盧拉在與蕭茲的聯合記者發布會上表示，「巴西沒有興趣交付用於烏克蘭和俄羅斯之間戰爭的彈藥」，並稱，「巴西是一個和平的國家，這就是為什麼巴西不想參與這場戰爭，即便是間接地參與也不想」。

德國已經向烏克蘭提供了30輛獵豹式防空坦克，並承諾將再提供7輛。然而，這些坦克的彈藥供給不足。德國國防企業萊茵金屬目前正在德國北部建立新的生產能力，但那裡的首次交付要到今年7月才能完成。一輛獵豹式高炮坦克的兩門大炮每分鐘可以發射1100發子彈。雖然烏克蘭軍隊使用坦克的頻率不高，但對彈藥的需求還是很高。

早在2022年4月，德國就在巴西尋求相關彈藥，希望能得到30萬發的彈藥。現在看來，這顯然是沒成功。巴西媒體《聖保羅頁報》上周五（1月27日）已經報導，巴西拒絕了德國的請求，不會出售坦克彈藥。不過，當時報導稱，巴西拒絕的是提供豹式主站坦克的彈藥。除了獵豹式防空坦克，巴西也有德國生產的豹1主戰坦克。

盧拉打算與習近平一起斡旋

巴西總統盧拉表示，他打算與中國國家主席習一起在交戰雙方之間進行調解。盧拉表示，已經與德國總理蕭茲、法國總統馬克宏談及這一倡議，並稱有必要組建一個足夠強大並受到尊重的國家集團，一起坐到談判桌上。

2022年5月，當時的總統候選人盧拉因批評烏克蘭總統澤倫斯基而受到關注。盧拉當時對美國《時代》雜誌說，「澤倫斯基和普亭一樣對戰爭負有責任」。他還表示，「西方領導人為澤倫斯基歡呼而不是專注於閉門談判是不負責任的」。

盧拉當時說：「我看著這位烏克蘭總統在電視講話，他得到掌聲，所有（歐洲）議員起立鼓掌。這個人和普亭一樣要這場戰爭負有責任，因為戰爭中並不是只有一個人有罪……。這位烏克蘭總統本可以說，『來吧，讓我們暫時停止討論加入北約、加入歐盟的事情。讓我們先進行更多對話』。」盧拉指責澤倫斯基「其實想要戰爭」，因為「如果他（澤倫斯基）想要避免戰爭，他就應該多談判一點」。

https://time.com/6173232/lula-da-silva-transcript/（盧拉接受時代採訪的原文）

（德新社，法新社，路透社，美聯社，時代雜誌）

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