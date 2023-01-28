烏克蘭坦克部隊：與俄羅斯人、疲憊和嚴寒作鬥爭

一陣寒風掠過烏克蘭東部頓涅茨克草原。氣溫零下17攝氏度，前線就在幾公裡外的巴赫姆特（Bakhmut）和索萊達鎮（Soledar）。

一支烏克蘭坦克部隊正在這片草原上訓練。幾天前，他們步行好幾公里，從巴赫姆特附近撤到這裡短暫休整。

「穿防彈衣走路困難嗎？胳膊和腿凍僵了嗎？」陪同德國之聲記者來到部署地點的裝甲部隊軍官伊霍爾（Ihor）向士兵詢問道。「想想那些躺在冰冷戰壕裡的人吧」，他說，「他們連點爐子也不能用，因為那會暴露他們的位置」。

士兵休息間隙，德國之聲記者在和他們攀談起來。和伊霍爾一樣，他們都不願意透露自己的全名，也不是每個人都想拍照。有些人在被俄羅斯人佔領的地區有親屬。有些人甚至沒有告訴家人他們在前線。

損失巨大

這支裝甲部隊的軍官說，目前該地區的兵力大約10名俄羅斯士兵對1名烏克蘭士兵。在這條戰線上，烏克蘭士兵主要面對的是瓦格納部隊，是由俄羅斯監獄裡招來的犯人組成的。

指揮官奧列赫（Oleh）說，在巴赫穆特和索萊達，俄羅斯和烏克蘭部隊的陣地非常接近。「我們甚至可以聽到敵軍指揮官的命令」他說。

與這裡的每個人一樣，40多歲的步兵伊霍爾（Ihor）顯然已經筋疲力盡。他說：「烏克蘭軍隊是在人類力量的極限下作戰。士兵們沒有機會睡覺。晝夜處於炮火之下，不斷遭到俄羅斯步兵的攻擊」。

另一名軍官說，俄羅斯士兵組成10至15人的小分隊，「一波接一波」地向烏克蘭陣地移動，正好進入烏克蘭戰壕的交火範圍。

「我們開槍，他們倒下--戰場上有成堆的屍體。然後下一批人又過來了」，這位軍官說，「他們甚至不救傷員，他們只是不斷地朝我們走來」。

他的戰友德米特羅（Dmytro）說：「這很讓人難以忍受，但我們沒有選擇。我必須保衛我的國家、我的家庭，這樣我們才有未來」。

蘇聯武器的遺留問題

該部隊的指揮官說，烏克蘭部隊需要更多的武器裝備，最好是非蘇聯設計的武器，以繼續反攻並解放更多的被佔領土。

該部隊的工兵帶領德國之聲記者來到幾輛戰鬥後需要修理的蘇制T-72坦克前。這裡有工具箱和發電機。一輛帶吊車的卡車正將發動機組從其中一輛坦克上拉出來。

名叫安德裡（Andriy）的工程師回憶說，戰鬥中，這輛坦克的發動機突然停了，但「奇跡般地重新啟動，車組人員得以自救」。「你看到發動機上的這個洞了嗎？它被擊中了」，他補充說。

機械師們用一個新的發動機替換了舊的。不過，所謂新也是相對的。T-72的所有備件都是在俄羅斯制造的，烏克蘭很久以前就不再購買了。「我們仍然有庫存的備件。但有些備件找不到了」。安德裡說：「我們就把部件從損壞的坦克上拆下來，或者繳獲的俄羅斯坦克」。

他說，烏克蘭軍隊應該扔掉遺留的蘇聯坦克以及所有的蘇聯裝備。因為它們無法與現代裝備相比，幾乎無法保護部隊。副司令康斯坦丁表示同意。他說，只有用現代技術才能打敗俄羅斯軍隊，烏克蘭軍隊需要西方的武器和裝備。

期待豹2坦克的到來

指揮官們告訴記者，士兵們希望得到新坦克，因為他們「希望盡快解放烏克蘭領土」。

士兵們談到了德國豹式坦克的潛力，以及西方伙伴承諾的裝甲步兵車--德國「黃鼠狼」和美國布雷德利。他們還討論了在德國關於交付坦克的辯論。近日，德國表示將向烏克蘭運送14輛豹2坦克，並同意其他國家向烏克蘭運送豹2。

「豹式坦克是我們現在需要的。它有高精度的瞄准器和夜視儀，在任何天氣下都能工作」，康斯坦丁說，最重要的是，「俄羅斯人害怕豹式坦克」。

工兵謝爾蓋（Serhiy）正忙著焊接一個超過50年歷史的散熱器。他自2014年以來一直在軍隊中，雙手因工作而傷痕累累。

他說：「烏克蘭武裝部隊需要西方裝備，最好是有備件和維修的後勤服務」。謝爾蓋相信他也能修理西方裝備，認為發動機的差別不大。

「我知道如何讓一切重新運轉」，他說。

謝爾蓋和他的團隊已經在這裡修復了幾輛坦克、步兵車和卡車。巴赫姆特（Bakhmut）和索萊達鎮（Soledar）的戰鬥越來越激烈，連工兵都幾乎沒有睡覺的時間。他們必須「堅守」。

「這場戰爭很可怕」，伊霍爾說。但對他和他的戰友們來說，沒有其他選擇。「我們必須獲勝，只有這樣，我們才能繼續生活在自由之中」。

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