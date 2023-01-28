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報復美德援戰車 俄空襲烏全境
德國和美國政府廿五日宣布將軍援基輔豹２式與Ｍ１艾布蘭主力戰車，俄軍廿六日一早就對烏克蘭將近十二個省分，以飛彈及自爆無人機發動空襲，空襲警報當天響徹烏克蘭全境，造成至少十一人死亡、卅五棟建築物受損，首都基輔市今年首次有人因俄烏戰爭而罹難。
俄羅斯這波攻擊似乎旨在對基輔的西方友邦終於承諾提供重型、先進戰車做出回應。俄軍如此密集的火力攻擊，是自十四日以來首次，也是趁西方新型戰車抵達烏克蘭前的猛攻。
烏軍指稱，俄軍廿六日共發射五十九枚飛彈，烏方攔截了四十七枚。而俄方當天共發動卅七次空襲，其中十七次用伊朗製「見證者—136」無人機，「所有」無人機均被烏方擊落。基輔市長克里契科說，有一人喪生、兩人受傷。基輔市軍事管理局長波普科宣稱，擊墜十五枚瞄準該地區的巡弋飛彈。除了基輔，第聶伯羅彼得羅夫斯克及文尼察地區亦是重災區。
烏克蘭平民、甚至寵物狗都湧入地鐵站、地下停車場和地下室避難。美聯社報導，這符合俄方最近的攻擊模式，亦即打擊烏克蘭的發電廠和關鍵基礎設施，藉由大規模空襲，造成數百萬烏克蘭民眾斷水、斷電，也無法取暖。烏克蘭總統澤倫斯基在廿六日晚間的錄影演說中表示，維修隊正在搶修。
自去年十月以來，俄軍就已對烏克蘭能源設施發動大規模空襲，此舉部分在於企圖牽制烏軍，並置烏克蘭人民於寒冷的黑夜。許多專家研判，由於更多徵召入伍的士兵已到戰場，因此俄軍可能將發動春季攻勢。
俄軍廿六日還利用坦克、迫擊砲與大砲，對從烏北的切爾尼戈夫及蘇米地區，延伸到烏克蘭東北部哈爾科夫地區的一個弧面範圍內，共六十多座村鎮砲轟。烏軍則聲稱，其部隊過去廿四小時在多地擊退俄軍進攻。
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