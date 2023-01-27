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坦克之後還送戰機？ 美表示不排除向烏提供更多

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國不排除向烏克蘭交付戰鬥機的可能。美國副國家安全顧問芬納（Jon Finer）本周四在電視節目上做出了上述表示。美國MSNBC電視頻道的采提供訪中，他還被問及美國是否正在考慮向烏克蘭提供戰鬥機。芬納回應表示，沒有排除任何特定的武器系統。會根據烏克蘭的需要，提供支持：「我們將仔細討論這個問題。」

此前，前烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）曾發出援助戰鬥機的呼籲，希望盟友能夠提供美國F-16、F-35戰機、歐洲戰鬥機、龍卷風戰鬥機、法國「陣風」戰鬥機和瑞典「鷹獅」戰鬥機。梅爾尼克現在是烏克蘭的副外長。

上周，荷蘭外交部長侯科斯特拉(WopkeHoekstra)曾在議會說， 荷蘭議會對這個問題持開放態度。公布烏克蘭提供豹2坦克之後，德國總理肖爾茨(SPD)本周三（1月25日）說，德國不會援助戰機。

德國決定提供豹2坦克後數小時，美國總統拜登也在周三宣布，美國將向烏克蘭提供31台M1艾布拉姆斯(M1 Abrams) 坦克。

俄羅斯再次指責美國延長戰爭。俄羅斯國際文傳電訊社，俄羅斯總統府發言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）說，美國總統拜登可以通過向基輔發出指示來結束戰爭，但華盛頓的政府迄今為止還不願意這樣做。相反，美國「給烏克蘭配備武器。」

俄羅斯此前多次表示，美國通過向基輔提供武器將沖突延長，烏克蘭遵循華盛頓指示采取行動。美國政府反駁指出，只有在俄羅斯撤軍的情況下才能結束戰爭。

（德新社等）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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