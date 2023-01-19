烏克蘭有望獲得德製主戰坦克 盼為陷入僵局的戰事帶來突破

根據多家媒體的報導，德國總理蕭茲已經表示將在特定條件下，允許德國的「豹2型」主戰坦克運送到烏克蘭。據悉蕭茲提出的先決條件是，美國必須要同意把自己的艾布拉姆斯主戰坦克（Abrams）提供給烏克蘭。在與美國總統拜登的通話中，蕭茲已經明確闡述了這一態度。據悉在周二的電話會談中，拜登方面尚未就此明確答復。

美國國防部副部長卡爾（Colin Kahl）對柏林方面的這一動議反應謹慎。他指出，艾布拉姆斯坦克是「非常復雜的武器裝備」，而且造價高昂、培訓難度高，而且這種坦克使用的噴氣式引擎耗能巨大。卡爾還補充道，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）不希望為烏克蘭提供那些「他們自己無法維修、養護並且長遠來看無法承擔成本的武器」，因為這「不會給他們提供太多幫助」。不過他也沒有完全排除在未來給烏克蘭提供艾布拉姆斯坦克的可能性。

蕭茲：德國不會單獨行動

此前在瑞士參加達沃斯世界經濟論壇的時候，蕭茲表示，德國在對烏提供主戰坦克這件事情上不會單獨行動。和此前批准運送黃鼠狼坦克殲擊車時一樣，他必須要先和美方進行協商。這位德國總理也保證，只要烏克蘭需要，就一直會為該國提供軍事支持。但他強調，同時也必須要謹慎行事，避免俄羅斯和烏克蘭之間的這場戰爭演變成為俄羅斯和北約之間的站長。

目前包括波蘭在內的幾個歐盟和北約國家已經表示願意將自己庫存的豹式坦克運送到烏克蘭，但必須要作為這款坦克製造國的德國為此亮起綠燈。周三上午，歐盟議會還再次敦促蕭茲給「豹2」放行—「不要再猶豫了」，這是在斯特拉斯堡多數票通過的相關議案中的表述。

豹2型坦克被視為全球最好的主戰坦克之一，烏克蘭希望能通過這種武器給目前陷入僵局的戰場帶來突破。

本周五，西方盟國的代表將在美軍位於德國的拉姆施泰因空軍基地舉行會晤，商討下一步對烏克蘭提供武器的事宜。新上任的德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）將會出席這次會議。北約秘書長斯托爾滕貝格已經表示，期待能為烏克蘭提供「更多重型武器和更多先進裝備」。

（德新社、路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】