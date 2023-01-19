美軍寄存以色列軍火 挪往援烏

紐約時報十八日報導，美國正將儲放在以色列的軍火彈藥運往烏克蘭用來抗俄，此一決定在去年就已做成。

美方數十年來儲放在以色列的彈藥主要是因應中東戰事，有時也拿來援助其他盟邦應急。去年時任以色列總理的拉皮德批准將軍火移轉到烏克蘭，儘管美國要運送寄放的軍火並不需要以國同意。

紐時報導，美方從以色列運送到烏克蘭的彈藥是卅萬枚一五五公釐榴彈砲，半數已送往歐洲，經由波蘭再轉運至烏克蘭。

除了以色列，美國去年也要求南韓將當地庫存的美軍彈藥運交烏克蘭。南韓比以色列更願意提供援助，但拒絕直接將彈藥交給烏克蘭，韓方表示「韓國製造」的彈藥出現在烏克蘭將違反其武器出口規定。最後美國同意採迂迴方式，將美國在其他地方的彈藥庫存交給烏克蘭，再由南韓補充這些庫存。

軍事分析家認為，現在的關鍵在於這些彈藥是否足以讓烏克蘭奪回失地。烏軍每個月平均打掉九萬發砲彈，是美歐國家生產數量的兩倍，不足處必須透過庫存或商業購買。

以色列軍方發言人僅表示：「應美方要求，存放在以色列的美方裝備，幾周前被轉運給美軍」。

去年十二月廿九日再度回鍋總理的內唐亞胡，過去在任內與俄國總統普亭建立起不錯的交情。美軍從以色列將軍火轉運給烏克蘭，對兩人關係可能是考驗。

當了半年總理的拉皮德曾宣稱支持烏克蘭，內唐亞胡表示要檢討以色列在俄烏戰爭的立場，但未承諾直接軍援烏克蘭。

美國駐以色列大使館對於紐時報導表示暫無評論；烏克蘭駐以大使柯尼屈克表示「不曉得報導是否屬實」；俄國大使館則拒絕回應。

以色列譴責俄國入侵烏克蘭，但是對烏克蘭的援助僅限於人道面與防護裝備。

以色列希望維持自二○一五年起設立的對俄軍事熱線，當時以色列要空襲敘利亞境內的伊朗軍事陣地，但俄國在當地也有駐軍，雙方因此建立熱線溝通；在俄國的猶太裔居民眾多，其福祉也深受以色列所關注。

以色列國防部前官員艾弗瑞表示，美國軍火雖然寄放在以色列，要挪用並不需要以方同意，「它們是美方資產」。