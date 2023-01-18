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拉夫羅夫將美國比作希特勒、拿破侖

德國之聲／ 德國之聲

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergej Lawrow）的發言通常相當清晰堅定，這位俄羅斯外長曾指責北約組織（NATO）發動了一場「摧毀俄羅斯和分裂世界的十字軍東征」。

星期三（1月18日）上午於莫斯科舉行的新聞發布會上，他又對華盛頓發起言論抨擊。他說，美國應對烏克蘭戰爭負有最終責任。那裡正在發生的事情是美國對俄羅斯發動的混合戰爭的結果。他還強調，烏克蘭危機早在俄羅斯於2月開始「特殊軍事行動」之前就已經開始了。

拉夫羅夫接著將華盛頓最近的行動與希特勒和拿破侖的作為相比較，他稱美國打算征服歐洲，以便對莫斯科發動戰爭。歷史上，拿破侖和希特勒都企圖征服俄羅斯而慘遭失敗。

他說，美國以烏克蘭為代理人，「正在對我國發動一場戰爭，任務同樣是『最終解決』俄羅斯問題」，他表示：「就像希特勒希望『最終解決』猶太人問題一樣，西方政客現在明確表示，俄羅斯必須遭受一場戰略失敗」。

所謂「最終解決方案」指的是納粹對猶太人的大屠殺計劃，導致了六百萬猶太人和其他少數民族成員有系統地遭殺害。

互不妥協

據拉夫羅夫稱，目前台面上沒有任何解決戰爭的實際和平建議，烏克蘭總統澤連斯基的想法是不切實際的。基輔領導層要求俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土，並對俄羅斯軍隊造成的破壞進行賠償。

而俄羅斯方面多次明確表示，在莫斯科看來，只有烏克蘭承認對黑海克裡米亞半島以及頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區的吞並，才能簽署和平條約，烏克蘭政府對此斷然拒絕。

（德新社、RTR）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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