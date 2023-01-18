在國內召募傭兵 塞爾維亞罕批俄羅斯

俄國傭兵集團公然在塞爾維亞募兵打烏克蘭戰爭，讓向來親俄的塞爾維亞總統武契奇17日罕見痛批該集團在國內亂搞，侵犯該國主權。塞爾維亞雖然親近俄羅斯，但國內明定國民不能出國參與烏俄戰爭，而俄羅斯華格納傭兵集團與俄國政府關係密切，塞國不希望因此被西方制裁。

下架徵兵廣告

根據《半島電視台》報導，塞爾維亞總統武契奇17日對於俄羅斯傭兵集團華格納在國內公告募兵到烏克蘭打仗的訊息表示不滿，在電視訪問上質疑華格納集團居心何在？為何要在塞爾維亞管轄範圍內，招募國民到他國打仗？塞國政府隨後便將廣告下架，並禁止民眾參加俄烏戰爭（任何一方）。

由於塞爾維亞族大多信奉東正教，因此較親俄，從2014年開始就有很多軍人跑到俄羅斯支持的烏克蘭武裝勢力助陣，但塞爾維亞政府始終不願對外公佈人數；在俄烏戰爭爆發後，塞爾維亞也是歐洲除了白俄羅斯以外，少數沒有對俄羅斯實施經濟制裁的國家。

塞不願得罪西方

但《塔斯社》提到，武契奇在訪問中也說，與美國維持良好關係對國家很重要，且願意對烏克蘭提供人道援助；外界分析，武契奇不想完全得罪美國，且目前還在跟歐盟談判入會條件，因此才會對傭兵集團募兵的事情罕見批評。

華格納傭兵集團於2014年創立，其首領是俄羅斯知名餐飲業寡頭普里戈任，與俄羅斯總統普丁關係密切，因此該傭兵集團也與俄羅斯政府有著藕斷絲連的關係，近日還曾傳出普里戈任跑到塞爾維亞，與當地親俄組織與大塞爾維亞主義團體碰面的消息，同樣也遭到塞爾維亞政府否認。

【更多精采內容，詳見 】