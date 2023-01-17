烏克蘭向西方求援坦克 恐緩不濟急

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】面對俄羅斯將擴大攻勢，西方送坦克恐怕已經來不及？據外媒16日報導，烏克蘭持續向英國、德國呼籲軍援坦克，希望能因應俄羅斯未來的擴大進犯，但外媒分析，烏克蘭目前主要使用舊蘇聯坦克，轉換使用西方坦克會有困難，且訓練操作也需要數月時間，面對俄羅斯將加速進攻腳步恐無法適用。

英德援烏坦克

根據《半島電視台》16日報導，英國政府宣布將軍援烏克蘭14台「挑戰者2號」坦克，在道路上最快時速59公里、續航力450公里，搭配L30與120釐米坦克砲與7.62釐米機槍等設備。外界認為，這可能會讓原本不願軍援坦克給烏克蘭的德國態度放軟，並提供雲豹2號坦克給烏克蘭。

德國政府原本堅稱，除非烏克蘭與其他北約盟國有相關協議，軍援才願意比照辦理，但如今英國已表態會援助烏克蘭，德國高機率會跟進。美國雖然有火力強大的M1艾布蘭戰車，但因為其採用燃氣渦輪發動機，被認為不適合在天氣寒冷的烏克蘭使用，因此美國改援助M2布雷德利履帶式裝甲戰車平台。

實戰不一定能趕上

波蘭政府也願意出售之前購買的雲豹2號，但還需要等德國政府同意。《半島》提到，烏克蘭目前仍依賴蘇聯時期的T-72舊坦克，也許西方的坦克可以讓首都基輔獲得更好的保障與更多精準火力打擊，但由於適應新坦克需要數個月的時間，面對俄軍下一次攻擊不一定來得及。

《CNN》提到，俄軍近日開始走馬換將，由大將格拉西莫夫擔任總參謀長，第一到第三副指揮也進行調整，外界預判將是俄羅斯總統普丁擴大攻擊的部署，烏克蘭軍方研判俄軍將於2月大舉進攻、最晚3月，最糟是1月底就發動攻擊。

俄軍擴大部署

《世界特種部隊與軍武資料庫》提到，目前俄軍已從115萬人擴編至150萬人，其中40萬職業軍人將擴編至70萬，役男徵兵年齡上限也將從27歲調升至30歲。外界也相當關注未來1個月的戰事發展。

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