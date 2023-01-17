烏克蘭大使：德國坦克事關存亡

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烏克蘭駐柏林大使馬克耶夫（Oleksii Makeiev）敦促德國政府盡快向烏克蘭提供豹2型主戰坦克。他對德新社說，「德國的武器、德國坦克對（我們的）生存至關重要.」

「我們沒有太多時間來討論」，他補充道：「我們希望我們的盟國理解這一點，並採取適當的行動。」

在英國上周六宣布將向基輔提供「挑戰者2」型主戰坦克支持烏克蘭前線之後，德國面臨新一輪軍援壓力，烏克蘭一直希望德國提供豹2型坦克。

本周，烏克蘭的西方盟國國防部長將在德國拉姆施泰因美軍基地舉行會議，磋商對烏克蘭抗擊俄羅斯提供進一步支持。

「我們不要求德國士兵或美國士兵，只是武器」，馬克耶夫說。

德國已成為烏克蘭最大的軍事援助國之一。本月早些時候，德國政府同意與美國和法國一起向烏克蘭提供步兵裝甲戰車。不過德國政府迄今為止一直對向烏克蘭轉讓豹2主戰坦克猶豫不決，稱只有在與基輔的主要盟友，特別是美國達成共識之後才會這樣做。

「德國防空系統幫助我們擊落導彈，而德國坦克將幫助我們解放更多的領土。而且，俄羅斯人在那裡實施的暴行將減少。」馬克耶夫說：「德國武器能拯救生命」。

作為歐洲盟國行動的一部分，波蘭和芬蘭已經準備向烏克蘭提供德制的豹2型坦克。不過波、芬兩國這樣做還需要得到德國的許可，否則有違反再出口規則之嫌。上周五，德國政府一位發言人表示，還未收到兩國提出的正式申請。

德國副總理哈貝克（Robert Habeck）周四說：「德國不應阻礙其他國家作出支持烏克蘭的決定，這與德國作出何種決定無關。」

德國軍火製造商萊茵金屬（Rheinmetall）表示，最早可以在2024年從其庫存中交付翻新的豹式作戰坦克。「即使明天就作出決定，允許我們將豹式坦克運往基輔，交付這些坦克也要到明年年初「，萊茵金屬首席執行官帕佩爾格（Armin Papperger）對《圖片報》表示。

萊茵金屬的庫存中，有22輛豹2型坦克和88輛型號較老的豹1型坦克，但需要維修，這將耗資數億歐元。「這些車輛必須被完全拆卸和重建，」帕佩爾格說。

德國法律禁止軍工企業以庫存為目的生產坦克。即便加速生產，新的坦克投入使用也可能需要兩年時間。

（德新社、路透社）

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