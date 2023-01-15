烏克蘭最新戰況：基輔遭導彈襲擊

烏克蘭首都基輔周六（1月14日）遭導彈襲擊。據城市管理部門稱，當地的基礎設施被擊中，一棟民宅也遭到波及。烏克蘭武裝部隊空軍發言人伊格納（Juryj Ignat）對網絡媒體《烏克蘭真理報》（Ukrajinska Prawda）表示，這可能是從北方發射的彈道導彈。

伊格納稱，導彈可能是從白俄羅斯發射的。俄羅斯已將軍隊和技術轉移至白俄羅斯。他表示，烏克蘭沒有定位和摧毀彈道導彈的有效手段。他還解釋稱，烏克蘭的空襲警報未及時啟動，許多市民對此感到驚訝。基輔市長克利琴科呼籲市民留在避難所。

烏克蘭方面表示，除了首都遇襲外，哈爾科夫、扎波羅熱等地區也遭到空襲。這是自今年年初以來第一波較大規模的導彈襲擊。自去年10月中旬以來，俄羅斯隊烏克蘭發動多次大規模襲擊，主要攻擊目標是烏克蘭的能源設施。

澤倫斯基：蘇萊達爾戰鬥還在持續

盡管俄羅斯媒體報道烏克蘭東部小鎮蘇萊達爾（Soledar）已被俄軍攻佔，烏克蘭總統澤連斯基仍未放棄該鎮。澤連斯基周五晚間在每日的視頻講話中表示：「頓涅茨克的艱苦戰鬥仍在持續。在巴赫穆特（Bachmut）、蘇萊達爾、克雷明納（Kreminna），以及其他烏克蘭東部其他城鎮和村莊的戰鬥還在繼續進行。」澤連斯基對保衛蘇萊達爾和巴赫穆特的烏克蘭軍隊表示感謝。烏克蘭武裝部隊總參謀部也表示，將在索萊達爾繼續戰鬥。

俄羅斯軍方領導層以及部署在索萊達爾的俄羅斯雇傭軍瓦格納（Wagner）集團周五都宣稱已攻佔索萊達爾。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konaschenkow）稱，佔領索萊達爾將有助俄羅斯軍隊包圍約15公裡外的巴赫穆特。

（綜合報道）

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