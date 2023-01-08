俄烏和談難有結果 中國願作和事佬？

俄烏和談中國出馬？俄羅斯與烏克蘭經歷了多次談判，儘管法國、土耳其等國頻頻斡旋，但除了撤離交戰地居民的共識外，幾乎沒有進展。國際專家馬訶茂德說，俄烏戰爭更傾向干預政治，藉此重挫澤倫斯基政府。中國則因全球經濟波動與美國與北約的聯盟國不斷增加的壓力，策略性的希望俄烏戰爭的戰事減緩。

和談喬不攏的原因

《The Geopolitics》報導，俄羅斯與烏克蘭經歷了多次談判，儘管法國、土耳其等國頻頻斡旋，但除了撤離交戰地居民是共識外，兩國多因為克里米亞、盧甘斯克和頓涅茨克的治權和「去軍軍事化」的議題，總是未能達成共識。

自去年戰爭爆發後數月的談判中，俄烏戰爭的兩方始終沒有產生任何有效的協議。11月時俄軍自赫爾松撤退的消息看似開啟了和平的一線曙光，但兩國仍舊對彼此不同的區域轟炸。

和談條件極端

孟加拉和全球事務中心專家馬訶茂德說，「俄烏戰爭更傾向干預政治，侵占部分土地則是順勢而為」，因為俄羅斯的主要目的是重挫親西方的澤倫斯基政府，抵制北約擴張，從而確保「附屬地區」的安全，烏克蘭則反其道而行，不但要求俄國自「領土」撤軍、賠償，更要俄國審判戰犯，最終希望俄國進一步改組政權。

一方面烏克蘭聲稱要與「另一個」真正準備好和平的俄羅斯談判，一方面烏克蘭則受到北約與美國的壓力，必須放軟姿態，增加和談的可能性。但俄國30萬軍隊、大量向伊朗採購的無人機與烏克蘭自美國獲得的防空系統仍是兩國拉長戰線的隱憂。

中國態度猶豫？

《香港南華早報》報導，儘管中國與俄羅斯已成為緊密的「無限制夥伴國」關係，但在歐盟壓力下，中國近期也希望俄國避免使用核武。烏克蘭國際政治專家庫薩說，中國很有可能出於全球經濟波動與美國與北約的聯盟國不斷增加的前提下，策略性的希望俄烏戰爭的戰事減緩。

儘管中國從俄烏戰爭以來，各國禁購俄國石化燃料的低價中獲益，卻也不希望因為俄烏戰爭，在政治、經濟上兩面受敵。庫薩說，如果中國能參與俄烏戰後兩國的安全架構談判，中國更有機會向俄國施壓。北京大學歐洲研究教授王義偉認為，中國並非當事方，說服俄國較像是西方一廂情願。

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