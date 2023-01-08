俄、烏都宣稱戰勝 2023年戰爭難止息

俄烏戰爭恐持續升級，烏克蘭有信心取勝、俄羅斯仍將發起新攻勢！民調顯示，97%烏克蘭國民認為，該國將取得戰爭最終的勝利。但烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼則擔憂表示，俄羅斯將於2月底擴大武裝入侵。分析指出，俄羅斯將從白俄羅斯的領土發起突襲，希望一舉拿下烏克蘭首都基輔。

9成烏民信心取勝

《半島電視台》報導，俄烏戰爭於去年2月打響，在俄羅斯閃電般的攻勢下，烏克蘭丟失許多領土。然而，在西方世界的馳援下，烏克蘭已收復大半的失土。

該國政治心理學家喬尼克漢奈說，「面對彪炳的戰果，烏克蘭民眾顯得愈來愈自豪，且大眾與政府在爭取烏克蘭的自由上，愈來愈團結」。

根據獨立民意調查機構「Rating Group」11 月下旬發布的調查指出，約97% 的烏克蘭人堅信，基輔最終會戰勝莫斯科，且當俄羅斯在戰爭中節節敗退時，就會再度增強這種信心。

經濟飽受重創

儘管烏克蘭民眾都有信心取得勝利，但戰爭對該國經濟造成的打擊仍難以忽視。被俄羅斯佔領的地區沒有產值、大量基礎設施在戰爭中被摧毀，與許多民眾流亡等因素，烏克蘭於2022年損失了3成以上的GDP。

烏克蘭經濟學家庫什表示，烏克蘭2023年的經濟前景相當悲觀，最慘的狀況將是西方停止援助烏克蘭後，導致國內GDP再度下滑15%，通貨膨脹率飆升至20%。人口危機、經濟衰退與赤貧將圍繞著2023年的烏克蘭。

俄軍春季新攻勢

《經濟學人》報導，扎盧茲尼指出，俄羅斯於今年2月底入侵烏克蘭，備將約20萬名新兵投入戰場，將再度向基輔發動攻勢。他說，目前「非常重要的戰略任務是建立軍備，為未來可能於春季爆發的戰爭做準備，而最壞狀況就是戰爭將在1月底就升級」。

雖然交轄於烏克蘭與俄羅斯之間的白俄羅斯已表明，「不會加入戰爭」，但卻允許俄國通過該國領土來入侵烏克蘭。德國布萊梅大學教授米特羅說，「目前看來，俄羅斯將於盧甘斯克（烏克蘭東部）與白俄羅斯兩處，大舉入侵烏克蘭。」

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