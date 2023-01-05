俄軍遇襲89死 歸咎用手機洩蹤

烏克蘭在跨年夜攻擊頓內次克馬克耶夫卡地區一處俄軍軍營，俄國國防部四日更新傷亡數字，表示這次攻擊造成八十九名俄軍陣亡，並稱士兵違反禁令大量使用手機以致遭敵軍鎖定，是遇襲主因。

俄軍謝夫留科夫中將四日表示，烏克蘭一日凌晨○時一分以美製「海馬士」多管火箭系統攻擊這處被徵為軍營的職業學校，其中兩枚火箭遭擊落，四枚命中。

烏克蘭軍方稱這次攻擊造成四百名俄軍喪命，三百人受傷。俄國二日罕見承認有六十三人陣亡，最新公布陣亡增至八十九人，是俄軍自開戰以來公開承認傷亡最慘的單次攻擊。

謝夫留科夫指出，造成嚴重傷亡的主因十分明確。他說，許多俄國官兵違反禁令，在烏軍武器射程範圍內大量使用手機，讓烏軍得以鎖定俄軍位置座標進行攻擊。他表示，將依法對相關人員究責，並採取行動避免未來發生類似狀況。

ＢＢＣ指出，俄軍上修傷亡人數，顯示實際傷亡數字可能更高，公開表明將追究官員責任也很不尋常。

遇襲軍營中多半是去年九月剛被徵召的軍人，當時俄國總統普亭下令局部動員卅萬人。

俄國國內出現批評聲浪，指責軍方不應以如此脆弱的建物做為軍事基地。俄國扶植的頓內次克傀儡政權前領導人古巴列夫指出，下令眾多軍人聚集在同一棟建物，實屬刑事過失，軍營附近的彈藥庫也遭夷為平地，造成傷亡大增。

莫斯科市議會副議長梅德韋傑夫認為，將責任推給基層官兵用手機，顯示此事會由基層做替罪羔羊，該負責的高官不會出面擔責。

普亭三日簽屬通過一份命令，宣布給付陣亡士兵家屬五百萬盧布（約台幣兩百一十五萬元）撫恤金。ＢＢＣ說，俄國媒體幾乎都低調處理這個新聞，但前線官兵家屬相當憂心甚至憤怒，許多人在社群媒體集結責怪軍方。