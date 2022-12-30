120枚飛彈洗地 俄炸烏全境

烏克蘭總統澤倫斯基上月在廿國集團（Ｇ２０）峰會拋出「十點和平計畫」構想，日前又倡議在明年二月廿四日俄國對烏克蘭展開「特別軍事行動」屆滿周年由聯合國舉行「和平峰會」。俄方廿八日拒絕所議，廿九日更以自殺式無人機與一百廿枚飛彈由陸空轟炸烏克蘭全境，是近數周來最慘烈的一次。打了超過三百天的俄烏戰爭，依舊看不到和平曙光。

俄外交部發言人沙卡洛娃廿九日接受塔斯社訪問時，將烏克蘭的提議斥為「荒謬」、「華府又一公關伎倆」，並表示俄國參加峰會的唯一條件只有「烏克蘭無條件投降」。

包括烏克蘭首都基輔、第二大城哈爾科夫等地，廿九日上午可用「槍林彈雨」形容。飛彈和裝載炸藥的「自殺式攻擊」無人機，自海陸兩方密集來襲，烏軍雖立即啟動飛彈攔截系統，仍無法擋下全部。

哈爾科夫市長泰芮可夫說，市內的爆炸聲多到數不清。基輔市長克里契科警告，接下來市區可能停電，呼籲民眾儲水備用，電子產品先充飽電。目前烏克蘭全國在廿八日空襲的傷亡情況尚不明朗。

澤倫斯基的十點和平計畫包括保障歐洲最大核電廠、烏克蘭南部札波羅熱電廠的設施安全，糧食與能源安全，恢復烏克蘭領土完整，並成立特別法庭追究俄國戰爭罪行等等。

美聯社報導，烏克蘭外長庫列巴本周稍早提出俄烏「和平峰會」的構想，在明年二月底之前舉行。但他強調，前提是俄國必須接受戰爭罪審判。

俄國外長拉夫洛夫回應，若要談判，烏克蘭必須接受俄方要求，放棄已納為俄國領土的四個地區。俄烏雙方的要求徹底矛盾，和平談判目前看來幾乎是不可能的任務。

克宮發言人佩斯科夫廿八日表示：「如果烏克蘭不把現實狀況納入考量，也就是有四個地區已併入俄國版圖，就不可能談成和平協議。」

俄國今年九月在烏克蘭東部實質掌握的盧甘斯克和頓內次克，以及南部部分掌控的札波羅熱和赫松等四州舉辦入俄公投，公投通過後，俄國總統普亭於該月底火速簽署法案，併吞四州。

今年十月以來，俄軍集中火力攻擊烏克蘭基礎設施，以幾近每周一次的頻率空襲。

澤倫斯基廿一日快閃訪美，美國總統拜登承諾提供烏克蘭一座愛國者系統及能源相關設備，幫助烏國度過基礎設施未修復前的難熬時期。