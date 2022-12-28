預判的戰況都未實現...俄羅斯出乎意料失利 專家曝最大輸家是「它」

大約一年前，當俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊時，西方許多專家和政界人士都認為，一旦入侵，基輔將在幾日內淪陷。俄羅斯很顯然也認為會速戰速決。雖然俄羅斯軍隊在戰爭頭幾日便挺進至首都近郊，卻被烏克蘭軍隊阻止，並被迫撤退。俄羅斯總統普亭沒有直接承認當初對戰況的誤判，但他已在12月初讓其國家做好一場長期戰爭的準備。

俄羅斯未獲得制空權

在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，多項對戰況的預判都未實現。許多人預計俄羅斯將很快消滅烏克蘭空軍及防空部隊，進而獲取完全的制空權。這種假設可能是基於2014年烏克蘭東部發生的頓巴斯煤田戰爭，這場俄羅斯否認參與其中的戰爭在爆發後的最初幾個月裡，烏克蘭損失了眾多飛機和直升機，剩下的飛機也不再被投入使用。烏克蘭空軍遭遇重挫。

此次入侵烏克蘭的情況則完全不同。俄羅斯國防部於2月28日在莫斯科發表的報告中稱，俄羅斯對烏克蘭全境擁有制空權，但事實證明此言不實。雖然俄羅斯空軍在數量和技術上明顯優於烏克蘭空軍，這仍然是事實，但儘管軍用機場遭到了多次火箭襲擊，前線戰場也屢受炮火攻擊，烏克蘭仍然擁有完好無損的作戰飛機和直升機。其防空系統也愈發強大。

據烏克蘭消息人士稱，自戰爭以來，俄羅斯已損失了數百架飛機和直升機，這一信息無法得到獨立證實。但西方情報部門也指出，俄羅斯空軍損失慘重。俄軍在前線活動範圍受限，也不敢再深入內陸。俄羅斯越來越多地使用無人機和導彈，烏克蘭防空部隊卻也愈發能夠有效地予以攔截。而基輔將這一切都歸功於西方對烏克蘭的援助。

黑海艦隊成最大輸家

就海上實力而言，俄羅斯也明顯優於烏克蘭。2021年，莫斯科曾兩次在吞並的克裡米亞地區進行軍隊登陸訓練，從而引發了人們的擔憂俄羅斯可能將在烏克蘭南部向敖德薩發動攻勢，並用軍艦讓包括裝甲運兵車在內的大部隊登陸。迄今尚未發生上述情況，專業人士目前也排除了此種可能性。兩棲登陸非常危險，英國聖安德魯斯大學軍事史專家德沃爾（Marc de Vore）告訴德國之聲，這需要確保擁有顯著優勢的可能性，他指出，俄羅斯顯然曾尋找其登陸的可能性，但沒有發現合適機會，也沒有發現毫無防護的海灘。

入侵之初，俄羅斯在敖德薩附近集結戰艦。當時，俄羅斯軍隊成功佔領了敖德薩西南部具有重要戰略意義的蛇島。但在6月底，烏克蘭通過精准的炮擊將其成功驅趕。

到目前為止，俄羅斯黑海艦隊已被證明是戰爭中最大的輸家之一。今年4月，它的旗艦莫斯科號導彈巡洋艦被烏克蘭導彈擊沉。更早之前，薩拉托夫號登陸艦3月在亞速海別爾江斯克港被烏克蘭導彈擊中後沉沒。其結果就是：黑海艦隊的軍艦與基輔控制的海岸拉開了更遠的距離。黑海艦隊在塞瓦斯托波爾的基地也不再安全，烏克蘭用無人機襲擊基地總部及船只。但黑海艦隊並沒有因此而停止行動，其軍艦仍在不斷用巡航導彈攻擊烏克蘭，只不過只能從更遠的距離之外發動攻擊。

在此背景下，俄羅斯放棄了對烏克蘭港口的海上封鎖。官方說法是為了讓土耳其和聯合國斡旋的糧食交易成為可能。在10月底俄羅斯軍艦遇襲後，莫斯科退出了黑海糧食交易，隨後又重新加入。根據莫斯科方面的說法，基輔方面已做出保證，黑海艦隊不會在黑海糧食走廊受到攻擊。

西方援助下的強大網絡防禦

此外，在入侵之前，人們擔心俄羅斯會通過大規模黑客攻擊令烏克蘭陷入癱瘓。這些擔憂並非毫無緣由，烏克蘭多年來持續遭受數字攻擊。大約在俄羅斯入侵前一周，即2月15日便發生了大規模的黑客攻擊，烏克蘭數字化轉型部長費多羅夫（Mychajlo Fedoriw）將其描述為烏克蘭歷史上最大的DDoS攻擊（分布式拒絕服務攻擊）。DDoS攻擊是通過大規模互聯網流量淹沒目標服務器或其周邊基礎設施，以使目標服務器過載。烏克蘭數家銀行和國防部均受到攻擊影響。同樣在入侵前一天，烏克蘭政府機構和議會也遭到黑客攻擊，據稱是俄羅斯所為。

但基輔方面似乎已做好充分准備。在此之後雖也有黑客攻擊，但與往年不同的是，這些攻擊並不十分奏效。實際上，部分關鍵基礎設施比如電網，並非是受到黑客攻擊，而是因為遭火箭彈襲擊而被破壞。

如此看來，西方多年來幫助烏克蘭加強其網絡防禦的努力得到回報。例如，在入侵前幾天，歐盟應烏克蘭要求，部署網絡快速反應小組（CRRT）支援烏克蘭。目前看來，俄羅斯在數字戰場上似乎同其在軍事戰場上一樣停滯不前。但西方專家預計，冬季會出現越來越多的黑客攻擊。

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