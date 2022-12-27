俄烏激烈交火！拉夫洛夫：在戰場上擊敗俄羅斯 成美國與北約目標

烏克蘭和西方盟友拒絕接受普亭提出的談判提議。因為俄羅斯軍隊仍在繼續攻打烏克蘭城鎮，而且莫斯科方面堅持要求基輔政府承認俄羅斯對烏克蘭五分之一土地的吞併。

基輔方面表示，烏克蘭將戰鬥到俄軍撤出為止。

俄羅斯塔斯社引述拉夫洛夫的話說：「我們提出的在基輔控制領土施行去軍事化和去納粹化，消除那裡對俄羅斯以及我們新領土的安全威脅，這些要求敵人都清楚。」

拉夫洛夫說：「問題很簡單，為了你們自身的利益就去實現這些要求。否則就由俄羅斯軍隊來決定。」

今年2月24日，普亭對烏克蘭發動入侵並將其稱之為「特別軍事行動」。普亭稱對烏克蘭展開軍事行動的目的是「去納粹化」和「去軍事化」。他將烏克蘭視為西方國家用來威脅俄羅斯的一枚棋子。

西方國家對俄羅斯實施了全面制裁，並向烏克蘭提供了數十億美元的援助。

上周，烏克蘭總統澤倫斯基訪問美國的時候，美國宣布再向烏克蘭提供18.5億美元的軍事援助，這其中就包括愛國者防空飛彈。此舉激怒了莫斯科。

拉夫洛夫對塔斯社表示：「美國及其北約盟國的戰略目標是在戰場上擊敗俄羅斯，以此大幅削弱甚至摧毀我國，這對任何人來說都不是秘密。」

他指責俄美兩國無法保持正常的關係，責任在美國拜登政府。

莫斯科曾計劃通過軍事行動迅速接管烏克蘭，但是戰爭已經持續了11個月，俄軍在戰場上遭遇了很多尷尬的失敗。

在最新一次暴露俄羅斯防空漏洞的空中打擊行動中，一架據信是烏克蘭的無人機深入俄羅斯領空數百公里，在其戰略轟炸機的主要基地造成了致命的爆炸。

激烈交火

烏克蘭武裝部隊總參謀部周二表示，在過去24小時裡，烏克蘭部隊擊退了俄羅斯在盧甘斯克兩個地區和頓涅茨克的六個地區的攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基在周一晚間發表的視訊講話中稱，頓巴斯前線的局勢「困難且痛苦」。

烏克蘭軍事專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）說，盧甘斯克州克里米納鎮附近的戰鬥尤為激烈。他在社交網站上發表的一段視頻中說：「頓涅茨克的戰火也仍在繼續燃燒。」

澤倫斯基說，由於烏克蘭能源基礎設施受到攻擊，烏克蘭近900萬人沒有電。這相當於烏克蘭四分之一的人口。

向基輔供電的電力公司YASNO的負責人在臉書上表示，雖然基輔的電力狀況一直在改善，但停電現象仍將繼續。

軍事基地

莫斯科方面聲稱，本周一，俄軍擊落一架烏克蘭無人機，該無人機在俄羅斯恩格斯空軍基地墜毀，導致3名俄軍士兵死亡。烏克蘭方面對此沒有發表評論。

12月5日，疑似也曾有無人機對俄羅斯恩格斯空軍基地發動過襲擊。

基輔方面稱，該空軍基地是俄軍轟炸機駐扎的重要機場，莫斯科曾利用該基地來攻擊烏克蘭的民用基礎設施，該基地距離烏克蘭邊境有數百英里。

俄羅斯國防部在一份聲明中說，恩格斯空軍基地沒有飛機被損壞。但俄羅斯和烏克蘭都有社交媒體帳戶稱，有幾架飛機被摧毀。路透社無法獨立核實這些消息。

（路透社）

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