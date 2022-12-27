俄烏停戰露曙光？澤倫斯基與莫迪通話 盼提出「和平方案」

俄烏戰爭停戰漸露曙光？烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，他與印度總理莫迪近日通話，希望能提出「和平方案」讓俄烏戰爭儘快結束。印度雖然很贊同要儘快結束俄烏戰爭，但比較親近俄羅斯，各方表態也讓俄烏是否能順利停戰仍有疑慮。

烏拉印合作有效？

根據《半島電視台》報導，澤倫斯基26日表示，他近來與印度總理莫迪通電話，首先恭喜他將就任G20的主席，另外也希望印度能提出方案，讓俄烏戰爭儘速結束。印度政府則發布聲明說，兩國領導人有討論如何加強合作，莫迪很關注戰爭造成發展中國家糧食與能源缺乏的危機，希望能儘速解決。

聲明最後也強調願意協助烏克蘭停戰，但印度自俄烏戰爭爆發以來並未譴責俄羅斯，且在俄羅斯石油受到西方國家抵制時，更是最大的買主，不願配合西方制裁，俄羅斯政府近日還曾列出援助清單，包括汽車、飛機與火車等500項產品希望印度援助，雙方的貿易在俄烏戰爭後更加深化。

因此也讓外界質疑印度能否協助俄烏停戰，目前除了印度外，與俄羅斯關係不錯的土耳其與沙烏地阿拉伯也曾表達意願。

雙方仍有芥蒂

但《美聯社》提到，烏克蘭近日頻頻釋出想要停戰的信號，外交部長庫布拉受訪時，則說希望由聯合國秘書長古特雷斯作為居中協調者，而俄羅斯需要先受戰爭法庭審判才能與烏克蘭談判。他也透露，美國將會協助烏克蘭在半年內部署好愛國者飛彈（通常需要1年），希望藉此贏得戰爭，逼俄羅斯上談判桌。

但克里姆林宮先前曾發布聲明，若各方沒有重視俄羅斯的現況，停戰協議建不會成功，外界認為這是在指克里米亞島的所有權，俄羅斯在2014年發動公投，不費一兵一卒佔領烏克蘭，並認為這次合法接收領土，但國際普遍認為這是對烏克蘭的侵略。雖然烏克蘭近日頻頻釋出停戰訊號，但各方表態卻讓戰爭能否在近期結束打上了問號。

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