聖誕節期間俄烏戰火持續 俄羅斯重申核威脅

烏克蘭軍方周一（12月26日）表示，盡管俄羅斯總統普京說他對談判持開放態度，但對烏克蘭的攻擊並沒有在聖誕節期間暫停。烏克蘭軍方稱，在過去24小時內，俄羅斯軍隊炮擊了盧甘斯克、頓涅茨克、哈爾科夫、赫爾松和扎波羅熱地區的幾十個城鎮。

烏克蘭軍方昨天也提到，在扎巴裡涅村的俄軍被烏克蘭部隊擊中，至少有70名俄羅斯軍官受傷，死亡人數不詳。俄羅斯國防部則稱，周一稍早，一架烏克蘭無人機在攻擊俄羅斯薩拉托夫地區的一個軍用機場時被擊落，三名俄羅斯軍人被墜落的殘骸砸死。這些消息無法立即核實。

澤倫斯基：我們將找到每一個凶手

烏克蘭傳統上在1月7日慶祝東正教聖誕節，俄羅斯也是如此。然而，今年包括烏克蘭總統澤倫斯基和總理什米加爾（Denys Shmyhal）在內的官員都在12月25日發布了聖誕祝福。

在周日發布的視頻中，澤倫斯基還表示要為那些在俄羅斯對赫爾松的炮擊中死去的人討回公道。他說：「在周六俄羅斯對赫爾松的攻擊造成至少16人死亡，64人受傷，我們將找到每一個凶手。」澤倫斯基向國民喊話：「我們必須意識到，我們的敵人將試圖使這段時間變得黑暗而艱難，我們必須為任何情況做好准備。」

烏克蘭擬呼籲將俄羅斯從常任理事國除名

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，基輔將在周一呼籲，讓俄羅斯失去其在聯合國安理會中擁有否決權的永久席位。他在接受采訪時提到：「俄羅斯是否有權繼續成為聯合國安理會常任理事國，並在聯合國任職？我們有一個令人信服和合理的答案 ── 不，它沒有。」

自第二次世界大戰結束後聯合國安全理事會成立以來，美、英、法、中、俄等五國一直是該組織的常任理事國。安理會的工作是處理全球危機，如實施制裁、授權軍事行動和批准《聯合國憲章》的修正案。但是，自俄烏戰爭以來，該組織受制於俄羅斯擁有否決權，始終未能采取實質行動制止俄羅斯的侵略行為。

俄羅斯重申核威脅

據俄羅斯官媒塔斯社報導，俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）12月25日在他為《俄羅斯報》撰寫的文章中提到，如果不能確保俄羅斯的安全，世界將繼續處於核升級的邊緣；但是，莫斯科將盡一切努力防止災難的發生。

梅德韋傑夫稱：「此刻發布新的裁軍協議是不可能的，也沒有必要。我們越早獲得讓俄羅斯滿意的最大安全保障，局勢就會越早恢復正常。如果這沒有實現 ── 那麼緊張局勢將無限期地延續下去。」他說：「世界將繼續在第三次世界大戰與核災難的邊緣進行平衡。而我們將盡全力阻止其（第三次世界大戰與核災難）發生。」

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】