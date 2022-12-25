普京表示俄羅斯願意和談 烏克蘭：別推卸責任

（德國之聲中文網）在俄羅斯國家電視台周日播放的電視訪談節目中，普京聲稱，莫斯科願意與烏克蘭沖突的參與各方進行談判，然而烏克蘭政府及其西方支持者卻不願意與之對話。“拒絕談判的不是我們，而是他們”，這位俄羅斯總統在采訪中說。

路透社指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經持續10個月有余，這是自二戰結束以來歐洲發生的最嚴重武裝沖突，同時也是1962年古巴導彈危機之後，俄羅斯（前蘇聯）和西方之間最嚴重的一次對峙。

烏克蘭政府很快就普京的這一表態做出了反駁。總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mychailo Podoljak）在推特上發文表示，俄羅斯侵略烏克蘭、殺戮民眾，莫斯科“要的不是談判，而是企圖推卸責任”。他還敦促普京“回歸現實”。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）不久前也對俄羅斯所謂“願意和談”的態度表示懷疑。他認為，盡管大多數武裝沖突都是通過談判解決的，但是中情局的判斷是，俄羅斯並沒有真正想要就就結束戰爭進行對話的誠意。

普京：美國想要“撕裂”俄羅斯

在周日播出的這段采訪中，普京再次重申了對於自己路線的信心。“我相信，我們的行動方向是正確的。”他指責以美國為首的西方國家想要撕裂俄羅斯，“而我們除了保護自己的公民之外，別無選擇”。

普京堅稱，99.9%的俄羅斯民眾都願意付出一切代價，保衛自己的祖國。

此前有報道稱，在聖誕前夕，美國總統拜登宣布了有史以來對烏克蘭的最大規模軍援，其中包括愛國者防御導彈系統。對此普京也做出回應稱，他“百分之百”相信俄軍會摧毀美國提供給烏克蘭的愛國者導彈系統。

在采訪中，普京還回應了關於2014年吞並克裡米亞半島的問題。他表示，莫斯科原本致力於和平解決克裡米亞問題，但是當時西方勢力為推翻烏克蘭前總統亞努科維奇的行動提供了支持。亞努科維奇被視為親俄羅斯的總統。

（路透社、德新社等）

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