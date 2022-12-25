烏總統呼籲防空襲 聖誕節煙硝味濃

俄烏戰爭不因聖誕佳節停歇！烏克蘭總統澤倫斯警告，聖誕節假期期間，俄羅斯恐將增加攻擊頻率，呼籲烏克蘭民眾注意空襲警報、照顧彼此；24日烏克蘭南部城市赫爾松即遭到砲擊。烏軍表示，俄羅斯在黑海部屬的軍艦佩掛導彈，烏克蘭東部與南部前線更有俄羅斯陸軍陸續增援，聖誕節前後的情勢不容樂觀。

總統呼籲防空

《半島電視台》報導，烏克蘭總統澤倫斯基對國內民眾警告，「在聖誕節假期期間，俄羅斯可能會再次行動，增加攻擊頻率，希望每個人都能注意空襲警報，並互相幫助，照顧彼此」，他直言俄羅斯是「恐怖份子」。

在近期空襲後，各地飽受暖氣、電力和自來水斷供之苦，烏克蘭總計有百萬人受到影響，也迫使許多民眾前往資源充足處避難。烏軍發言人表示，俄羅斯海軍正在黑海行動，其中更有一艘軍艦配掛導彈，烏克蘭東部與南部前線更有俄羅斯陸軍陸續增援。種種情況都讓烏克蘭對於聖誕節前後的情勢不甚樂觀。

俄軍攻勢未減

俄國官煤近日報導，普丁近期視察俄羅斯武器製造中心圖拉，要求兵工廠增加產量，確保烏克蘭的俄軍迅速收到武器和裝備。如今，生產國防武器的公司大幅趕工，每週工作六天，生產線上的工人每日更加班達12小時。

《Euronews》報導，對烏克蘭東正教徒而言，聖誕節將在1月7日的傳統慶祝活動中達到節慶的高潮，但12月24日俄羅斯砲擊了烏克蘭南部城市赫爾松，造成 7 人死亡，58 人受傷。

堅忍為和平祈禱

儘管烏克蘭軍隊於 11 月收復南部城市，迫使南部的俄軍撤退，但南部城市赫爾松仍遭受飛彈威脅，汽車著火，街道上有屍體，建築物的窗戶被炸毀，仍是該城的日常。

《烏克蘭大主教庫爾博卡斯》



說：「正如耶穌在寒冷和黑暗中出生在伯利恆一樣，今年烏克蘭人也將以此迎接聖誕節」，他呼籲民眾應該對上帝抱著足夠信心，並永遠不要停止為和平祈禱；他說，自己尤其感謝波蘭樞機主教為提供烏克蘭民眾發電機而於各國奔波。

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