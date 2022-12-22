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烏克蘭兒童擔心耶誕老人被俄擊落 烏國防部「保證他與馴鹿的飛行安全」

聯合新聞網／ 綜合報導
烏俄戰爭即將迎來第一個耶誕節，烏克蘭國防部為了孩子保證耶誕老人與他的馴鹿將會安全飛過領空。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏俄戰爭即將迎來第一個耶誕節，烏克蘭國防部為了孩子保證耶誕老人與他的馴鹿將會安全飛過領空。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

耶誕節將至，然而從2月開始的烏俄戰爭至今仍未休止，許多烏克蘭的孩童擔心，若耶誕老人與馴鹿經過烏克蘭時可能會被俄羅斯的導彈擊落，為此烏克蘭國防部特別於21日於推特發出聲明，表示將會保證耶誕老人和馴鹿安全通過烏克蘭。

烏俄戰爭從2月24日開始持續至今，近期也即將迎來這場戰爭的第一個耶誕節，在這個重要節日中，許多烏克蘭的孩子開始擔心起「耶誕老人」的安危，擔心他以及馴鹿在飛越烏克蘭時有可能會被俄羅斯導彈擊中。

對此，烏克蘭國防部21日於推特發文，表示瞭解烏克蘭孩子的擔心，因此國防部保證，將會讓耶誕老人和他的馴鹿在烏克蘭能安全的飛行。該則貼文至今湧入破3萬個喜歡，以及3千6百多次的轉推，引起話題。

網友留言表示「耶誕老人也有來自精靈的防禦，他正被保護著」、「告訴孩子們不用擔心，美國空軍也將確保耶誕老人飛行時得到最好的防護」、「看來耶誕老人會相當安全！」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 聖誕節

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