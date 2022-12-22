普京為軍隊打氣 習近平呼籲俄烏對話

俄羅斯總統普京周三（12月21日） 在講話時承諾，向軍隊提供在烏克蘭軍事行動的一切所需。並重申俄羅斯將實現其在烏克蘭的軍事目標。

在出席國防部年終會議發表講話時，普京稱俄羅斯官兵是“英雄”，並表示，在裝備和硬件方面，政府將向軍隊提供一切需要的資源，財政上沒有上限。他還說，北約正在調動全部能力對付俄羅斯，並敦促與會的軍事領導人，借鑑其在敘利亞戰事、以及在所謂的對烏克蘭"特別軍事行動"中積累的經驗。

普京強調應該重視無人機在沖突中的重要性。他還補充說，能夠對美國進行核打擊的俄羅斯 "薩爾馬特"洲際彈道導彈，將在近期做好最後部署的准備。

普京還表示，國防部應正視“特別軍事行動”受到的批評，此外擴充兵力的部分動員行動也暴露出一些問題。

白俄羅斯封閉一邊境地區

國防部長紹伊古承認，征召了30萬兵力的部分動員行動是對國家和軍隊的一次艱巨考驗，但稱它提高了俄羅斯的戰鬥力。紹伊古指責西方試圖通過向烏克蘭提供武器援助，將戰事拉長。他說俄軍將摧毀烏克蘭的軍事能力。

據媒體報道，12月21日，白俄羅斯政府發布命令，臨時禁止民眾進入該國戈梅利州（Gomel）與烏克蘭交界的三個邊境地區，政府官員、工作人員和當地居民除外。對該命令實施的時間長短，當局沒有做出說明。

在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭之初，白俄羅斯與烏克蘭交界地區被俄軍用作集結地。白、俄兩軍還在戈梅利地區進行過聯合軍演。就在本周一，俄羅斯總統普京訪問了白俄羅斯，與該國總統盧卡申科會面。在基輔，人們擔心莫斯科向後者施加壓力，開辟進攻烏克蘭的第二條戰線。

習近平：理性、對話、政治解決

俄羅斯國家安全委員會主席梅德韋傑夫出人意料地出訪中國，於周三與中國領導人習近平會面。梅德韋傑夫還是俄羅斯執政黨統一俄羅斯黨主席，曾任總統和政府總理，被視為普京總統的親信。

據新華社報道，習近平在會談中表示，希望烏克蘭沖突各方“保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切”。

同一天，中俄“海上聯合-2022”軍演拉開帷幕。中俄兩國自2012年開始舉行年度聯合軍演。本次演習內容包括在東海進行導彈和火炮射擊。據中國媒體報道，雙方將開展聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛、實射火箭深彈等科目演練。

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