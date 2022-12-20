季辛吉再勸俄烏和談 中俄本周聯合軍演

（德國之聲中文網）俄羅斯媒體周一（12月19日）援引俄國防部報導，俄羅斯和中國軍隊將在12月21日至12月27日舉行聯合海軍演習，內容包括在東海進行導彈和火炮射擊。

中俄兩國自2012年開始舉行年度聯合軍演。近幾個月來，莫斯科一直試圖加強與北京的政治、安全和經濟聯繫，普亭也視習近平為一個關鍵的反西方盟友。在俄烏戰爭的背景下，這一關係更顯重要。

烏克蘭戰爭進行已近10個月，美國前國務卿亨利‧季辛吉再度呼籲雙方舉行談判。他在英國《觀察家》（The Spectator）雜誌上撰文建議，「在已經完成的戰略轉變的基礎上再進一步，將其納入一個通過談判實現和平的新架構」，並稱這樣一個時機「即將到來」。

季辛吉指出，戰爭改變了烏克蘭在歐洲的地位，「烏克蘭在當代歷史上首次成為了歐洲中部的一個重要國家」。而包括中國在內的國際社會一致反對俄羅斯使用或威脅使用核武器。

他重申了自己今年5月提出的建議，即以戰爭爆發前的邊界為分界實現停火，俄羅斯放棄開戰後侵佔的領土，但不涉及它在2014年佔領的領土，包括克里米亞。「這些領土可以成為停火後談判的議題」。

烏克蘭：不要糟糕的和平

99歲的季辛吉指出，一些人希望看到俄羅斯在這場戰爭中被打垮。但他認為這不是一個明智的目標，一個喪失戰略行動能力的俄羅斯將意味著更多的風險和不安定因素，包括對周邊國家。

季辛吉認為，「和平進程的目標應該是雙重的：確立烏克蘭的自由和定義一個新的國際結構，尤其是對中歐和東歐來說。而俄羅斯應該在這一秩序中找到一個位置。」

對季辛吉的建議，烏克蘭方面予以回絕和反駁，並批評這是對侵略者採取綏靖政策。「季辛吉先生仍然沒有搞明白......既沒有理解這場戰爭的性質，也沒有理解它對世界秩序的影響」，烏克蘭總統顧問波多爾雅克（Mykhailo Podolyak）在社交媒體Telegram上發帖寫道。

「所有支持簡單解決方案的人都應該記住：任何與魔鬼達成的協議--以犧牲烏克蘭領土為代價的糟糕和平--都將是普亭的勝利，也將成為全世界獨裁者的成功要訣」。

（路透社、《觀察家》雜誌）

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