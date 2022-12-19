烏克蘭憂基輔戰事 俄羅斯：比不上美國襲伊拉克

俄烏戰火延燒，謠言滿天飛！烏克蘭總司令近日宣布，俄羅斯集結20萬新兵，將在明年初針對首都基輔再發動一波大攻勢。專家認為，烏克蘭想藉此訊息爭取西方奧援；另一方面亦可能是擾敵的假消息。莫斯科的消息人士表示，按俄軍布局，幾無和談希望。

俄募20萬新兵

《半島電視台》報導，俄羅斯最近發射76枚飛彈轟炸烏克蘭四個主要城市，試圖破壞基礎能源設施，其中60枚飛彈被烏克蘭攔截。但《俄國國防部發言人》表示，烏克蘭防空系統在誘餌飛彈上浪費了許多資源，讓俄羅斯成功阻止烏克蘭移轉外國武器到戰場的企圖，防止後勤部隊向作戰區的推進行動，讓該國武器製造與維修工業癱瘓。

烏克蘭總司令札如日尼表示，俄羅斯預計在2023年年初，針對首都基輔再發動一波大攻勢。他說，前三個月都是俄國襲擊的危險期，目前俄羅斯已募徵了20萬名新兵，這種陣仗沒理由備而不發。但軍事專家表示，目前俄羅斯得彈藥存量與火力，並不太可能發生大規模攻擊；白宮發言人則表示，目前並沒有對基輔發起攻勢的跡象。

基輔危機吸引注意

法國智庫研究主任奧賽爾指出，烏克蘭可能是想藉「基輔危機」吸引西方國家的注意，爭取戰爭中的聲量和資源；另一方面亦可能是烏方自己在散播「假消息」，並利用冬季路面結冰時以越野車向東南部突襲。

《英國BBC》報導，自10月起，俄羅斯至今已發射千枚導彈與攻擊型無人機進入烏克蘭，英國也表示，近期俄羅斯常藉由遠程攻擊打擊烏克蘭關鍵的基礎設施，頻率比起以往高許多。

批美國、北約雙標

《俄羅斯外交部長拉夫羅夫》表示，俄國針對烏克蘭基礎設施的攻擊是為了削弱該國民族主義陣營的戰力，並聲稱該行動最大限度的減少了平民傷亡；他痛批，美國與北約盟國踐踏國際法，企圖孤立並摧毀俄羅斯，認為俄羅斯的行為應當要與美國轟炸伊拉克、北約轟炸前南斯拉夫敵對電視台時的手段相比才合理。事實上，自去年十月起，數百萬烏克蘭民眾早已面對斷電斷熱甚至斷水的困難處境。

《俄羅斯Tass通訊社》報導，莫斯科的消息人士表示，按照目前的事態發展，俄羅斯和北約的和談幾無希望，一年前俄羅斯提出的和談條件如今也不可能再有，因為一切都會取決「特種軍事行動」的發展狀況。

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