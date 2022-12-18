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俄76枚飛彈狂轟 要烏難過冬

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／綜合報導
烏克蘭十六日遭俄軍以飛彈密集攻擊，首都基輔居民進入停駛的地鐵車廂避難。（路透）
烏克蘭十六日遭俄軍以飛彈密集攻擊，首都基輔居民進入停駛的地鐵車廂避難。（路透）

俄烏戰爭將屆十個月，俄國入秋以來多次對烏克蘭全境發動大規模攻擊，十六日進行第九波飛彈密集轟炸，破壞烏克蘭發電廠等能源基礎設施，意在時序入冬後擾亂電力供應，進而摧毀烏國民眾意志。

烏克蘭武裝部隊指揮官扎盧玆尼在聲明中表示，俄國十六日上午朝烏克蘭多處發射共七十六枚飛彈，烏國空軍擊落六十枚。烏克蘭首都基輔可清楚聽到爆炸聲，據稱至少有兩人死亡。

烏克蘭近日氣溫在攝氏零度上下，俄軍自十月開始以飛彈和無人機密集攻擊烏國電力、暖氣、水力及天然氣等基礎設施，每波攻擊發射飛彈約七十至一百枚，要讓烏克蘭民眾處在黑暗與嚴寒中。

紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基十六日晚間發表談話說：「他們今日的攻擊目標全是平民，以及主要的能源和暖氣供應設施。或許，這場戰爭打下來，『恐怖』（terror）這個字的意義對世界大多數人而言，將會變得和俄國的瘋狂行為畫上等號。」

烏克蘭國營輸電系統公司「烏克蘭電網」說，空襲導致逾五成電力無法如常供應，在人員搶修之際，必須實施全國性限電措施。

烏克蘭能源部長加盧申科指出，多達九座發電設施遭俄軍破壞，也有相關的輸電設施受損。基輔市長克里契科在Telegram發文說，俄軍攻擊導致基輔地鐵一度停止運行，全市供水也因此中斷。

烏國第二大城哈爾科夫遭十枚飛彈攻擊，重要基礎設施被破壞，官員說市區目前無電可用。澤倫斯基家鄉克利福洛亦不能倖免，他表示當地至少三人喪生，十人受傷。

另一中部城市克列緬丘格的暖氣系統因攻擊無法運作，逾廿萬人受影響，市長籲民眾「務必關緊門窗，採取所有可行方法保暖」。第聶伯河西岸的基羅夫格勒州完全無電可用，近百萬居民處於黑暗中。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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