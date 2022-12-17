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俄寡頭將歐盟告上法院 求償「非物質損失」

德國之聲／ 德國之聲

歐盟於周五（12月16日）公布了就俄烏戰事向俄羅斯實施的第九輪制裁，包括一系列新的經濟限制措施，並且對近200個組織和個人實施制裁。制裁人員名單中包括了國家杜馬代表、俄羅斯政黨和媒體人士等。此外，制裁組織新增三家俄羅斯銀行以及多個媒體機構。被制裁個人和實體的歐盟境內資產將被凍結，遭制裁人員還會受到旅行禁令的限制。

本輪制裁方案也包括對軍民兩用產品、技術以及有助於提升俄羅斯國防安全的產品、技術實施了新的出口管制和禁令。歐委會主席馮德萊恩在其推特上表示，這次制裁主要聚焦於科技、金融及媒體行業。

俄羅斯常駐歐盟代表處對第九輪制裁發表聲明表示，這些反俄限制措施是「非法的」，並且「與國際金融和貿易關系體系相矛盾，違背了世貿組織的基本原則」。

寡頭不滿受到制裁

不過，最近有媒體報導，受到制裁影響的俄羅斯和白俄羅斯寡頭向位於盧森堡的歐洲法院起訴歐盟具有針對性的制裁。德國媒體《圖片報》的報導稱，目前在盧森堡待決、由受制裁的個人和公司提起的訴訟已經累積了61起。

這些寡頭們為自己辯護，並且反駁對其在政治上或經濟上支持俄羅斯總統普亭和對烏戰爭的指控。他們也認為，歐盟頒布凍結資產和實施入境禁令是過度干涉他們的基本權利和財產。

一歐元賠償金

根據歐洲法院提供的文件，其中兩位寡頭貝雷斯金（Grigory Berezkin）和季姆琴科（Gennady Timchenko）以他們所受的「非物質損失」為由尋求賠償。貝雷斯金稱，他的「聲譽受到了嚴重損害」。他自認與烏克蘭的事件沒有關係，也不支持俄羅斯聯邦政府。對此，他要求歐盟為他自認的「非物質損失」進行象征性的一歐元賠償。

另一方面，居住在瑞士、與普亭是冰球球友的季姆琴科希望從歐盟獲得100萬歐元的賠償。他於法庭文件中指責歐盟在「原告與普亭總統之間的關係」方面存在明顯的錯誤評估。

其他向歐盟提出告訴的寡頭包括英國切爾西足球俱樂部的前老板阿布拉莫維奇（Roman Abramowitsch），和大型金融集團阿爾法（Alfa-Group）的創始人和經理弗裡德曼（Michail Fridman）。阿布拉莫維奇要求100萬歐元賠款「作為對所造成的非物質損失的補償」。

（德新社、南德意志報、圖片報）

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