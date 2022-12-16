基輔遭猛烈導彈襲擊 愛國者能否成救星？

（德國之聲中文網）周五，俄羅斯對烏克蘭首都基輔以及第二大城市哈爾科夫實施了猛烈空襲。自今年10月以來，俄羅斯空襲的目標便鎖定供電和供水以及取暖等基礎設施。

基輔市長科利申科在電報發短訊稱，俄羅斯對首都的空襲在繼續，地鐵已暫時停運，以讓居民進入地鐵站躲避轟炸。"首都所有區域都出現斷水情況"。基輔市政府在一份聲明中稱，周五的轟炸是開戰以來最猛烈的之一。據烏克蘭國防部的報道，成功攔截了俄羅斯向基輔發射的40枚導彈中的37枚，而俄軍總共發射了76枚。

哈爾科夫市長特雷霍夫（Ihor Terekhov）也在電報上表示，城市被破壞極大，主要是能源系統，"我希望大家保持耐心，我知道您的家裡沒電、沒暖氣、沒水"。

為火速修理電水、供氣設施，烏克蘭政府暫時關閉了國內所有常態能源供應，轉入緊急系統。

周五，烏克蘭軍隊也發動了導彈反擊，襲擊了俄羅斯控制的盧甘斯克地州，至少有8名村民在轟炸中喪生，23人受傷。

美向烏克蘭提供"愛國者"？俄羅斯：合法打擊目標

一天前，澤連斯基在周四(12月15日)對歐盟峰會的視頻講話中除請求歐盟國家提供能源支持外，再次呼籲向烏克蘭提供先進坦克以及防空設施。在當晚的視頻講話中，澤連斯基提到在防空系統問題上取得進展，而這一進展可能同"愛國者"防空系統有關。

美國媒體周二援引美國官員的話稱，拜登政府正在敲定向烏克蘭提供"愛國者"防空系統的計劃，最早可能將於15日公布相關決定。該計劃還需要獲得美國防長奧斯汀的批准，隨後提交美國總統拜登簽字。報道稱，一旦計劃敲定，預計美國將在幾天內迅速發貨。不過，對使用愛國者系統的人員需要進行至少數月的培訓。

俄羅斯駐美大使館對此發表聲明，強調提供這類武器系統是"又一升級步驟，它的後果尚未能預見"。該聲明還稱，此舉將給俄美關系造成重大傷害，並給全球安全制造隱患。

次日，俄總統新聞秘書佩斯科夫對塔斯社表示，如果美國將"愛國者"防空系統提供給基輔，這一系統將成為俄軍的合法打擊目標。佩斯科夫說，有關"愛國者"交付的信息目前只出現在媒體上，不能完全相信，他呼籲等待官方聲明。

有關愛國者導彈系統，早在第一次伊拉克戰爭中（1990-91），美制愛國者導彈系統便是俄制飛毛腿導彈的克星。愛國者系統對抗高空彈道導彈特別有效，而對付巡航導彈和無人機，愛國者的價值有限。直至目前，俄羅斯尚未在烏克蘭使用高空彈道襲擊，但這一局面隨著戰爭的發展可以出現變化。

（綜合報道）

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