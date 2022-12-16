莫斯科稱不會因聖誕節停火

（德國之聲中文網）聖誕節臨近，戰火不停。烏克蘭總統澤連斯基上周曾要求俄羅斯在節前開始從烏克蘭撤軍，以此走上結束沖突的道路。克裡姆林宮發言人佩斯科夫周三（12月14日）表示，不會考慮以上說法。他說，俄羅斯政府不打算在聖誕節時停火，並強調"這一話題根本不存在"。

"目前停火對俄羅斯更為有利"，這是拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）的觀點，他在歐盟峰會間隙告訴記者，理由是，莫斯科將會贏得時間，重新整合軍隊，更為殘酷地進行戰爭。

俄羅斯外交部就戰後德俄展開經濟合作議題沒有進行詳細表態，在一份發表在其官網的書面聲明中，俄國外交部稱，"我們不會請求任何東西，有關這一點，德國政治家不該繼續執迷不悟。"這段內容指的是日前肖爾茨總理的一個公開講話。

本周一，德國總理肖爾茨在柏林德國經濟東方委員會發表演講時，要求經濟界繼續做好進一步制裁俄羅斯的准備，但他同時提到戰後有同俄羅斯展開經濟合作的前景。他說，"目前我們會降低雙邊關系，降低、降低、再降低。現在要加大制裁的力度，這一點每個人都必須知道。"

肖爾茨：戰後有同俄羅斯合作的可能

但肖爾茨繼續說，"戰後的俄羅斯也需要發展機遇，開始經濟合作，就像以前一樣。"他說，現在還都不行，但戰後俄羅斯仍然是歐洲大陸最大的國家，"因此為接下來的時代做好准備是一個核心事項。"

周三，在聯邦議會發言時，肖爾茨再度重申對烏克蘭的支持立場，表示在這場侵略戰爭中德國會繼續支持烏克蘭，"同朋友及伙伴一道，我們已向烏克蘭提供了堅定的支持"，這項支持將繼續下去，其時限取決於烏克蘭的需要。

肖爾茨說，普京的盤算，沒有一項是成功的，對俄羅斯施壓將進一步增強。

（綜合報道）

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